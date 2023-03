Universidad de Chile no tuvo un arribo tranquilo al estadio Monumental, para jugar ante Colo Colo. Esto porque en las inmediaciones del recinto, el bus de los azules fue apedreado por hinchas del Cacique, por lo que algunos vidrios terminaron dañados.

Un hecho que Michael Clark, presidente de Azul Azul, comentó escuetamente en su arribo al recinto de Macul. "Ustedes vieron cómo quedaron los buses, es impresentable", señaló el dirigente.

Más enérgico fue Mauricio Pinilla, ex delantero azul y actual comentarista de Radio Agricultura, quien entró en cólera al enterarse de la noticia. "Lamentablemente esto pasa todos los años, no es de este año", comenzó diciendo.

Detalló que "el 2002, cuando fue mi primer clásico, reventaron el bus completo, nos tuvimos que meter debajo de los asientos. Empezó el partido, reventaron unas bancas de la galería y le partieron la cara a Nelson Pinto y se suspendió el partido". Eso sí, el tema de Chupa Pinto ocurrió un año después, el 2003.

Pinilla enfatizó en que "hasta cuándo vamos a aguantar este tipo de situaciones, por qué tenemos que aguantarlas. Es un error del ingreso al Monumental, la U entra por el mismo lugar que entra la Garra Blanca, es una estupidez, una inconsecuencia".

Agregó el ex delantero que "no le echo la culpa al estadio, así son los ingresos, pero que entre primero la gente de la U, que se controle a la gente de Colo Colo y se puede entrar sin problemas. Es coordinación".

Finalizó sosteniendo que "esto lo he comentado ocho veces consecutivas. El jugador debe ser protegido, no por ser jugador, es un ser humano. De qué estamos hablando, año tras año agresiones, exponiendo a familias, niños y a los mismos artistas, que jugarán un Superclásico que esperaste todo un año. No lo puedo creer en verdad".

IMÁGENES DEL BUS ROTO DE LA U