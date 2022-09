Patricio Yáñez no se guarda nada y le apunta a la concesionaria que manda en la Universidad de Chile: "Los controladores de Azul Azul tendrán que salir, se han equivocado prácticamente en todo"

Diego López vive días que podrían ser trascendentales en su futuro cercano al mando de la dirección técnica del plantel estelar de la Universidad de Chile. Los azules visitarán a Coquimbo Unido por la 24° fecha del Campeonato Nacional 2022 en un partido que ha cobrado el interés de una final del mundo, al menos para los hinchas del Romántico Viajero, quienes deberán ir al estadio Elías Figueroa Brander para presenciar aquel cotejo este miércoles 7 de septiembre a las 15:30 horas.

En el panel de Deportes en Agricultura discutían en torno a eso. Cristián Caamaño, una de las voces opinantes del espacio, afirmaba que el Memo tiene que salir sí o sí de su cargo si no puede vencer a los Piratas, algo que haría llegar a la U a ocho encuentros sin victorias en el torneo.

Fue entonces que Patricio Yáñez intervino en la conversación. "Y también a los controladores de Azul Azul. Yo creo que esta es una cuestión que no pueden continuar y van a tener que salir no más. No sé si por la puerta de adelante, yo creo que van a tener que salir por la puerta de atrás, porque de verdad han hecho muy mal las cosas como gestión", aseguró el Pato, quien también participa del programa ESPN F90.





Fiel a su estilo, el ex jugador de la U, de Colo Colo y la selección chilena no se quedó con eso en su análisis. "Más allá de cualquier situación futbolística, se han equivocado prácticamente en todo", expresó el comunicador quillotano, plenamente consciente de la importancia que tiene esta semana para el Bulla.

Patricio Yáñez advierte de "la carga sicológica" de la U

Patricio Yáñez jugó varios partidos grandes en su carrera como futbolista profesional. De hecho, fue seleccionado y también miembro del plantel de Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991. Por esa razón, sabe de lo que habla cuando vislumbra momentos complejos para los jugadores de un club que tengan que afrontar un duelo de importancia muy grande, como el que la U sostendrá frente a Coquimbo Unido.

"Es una nueva semana de mucho peso, tensión y mucha carga psicológica para los jugadores. Es un momento complejo, no le estoy poniendo color ni estoy exagerando. Es la realidad que tienen que vivir los jugadores de acá al miércoles para el partido contra Coquimbo", sentenció Patricio Nazario.