Desde la ANFP determinaron reprogramar los 85 minutos restantes del Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez lamento la determinación considerando que la suspensión fue obligada por las bombas tronadores que estallaron a centímetros del arquero de los azules, Martín Parra, quien sufrió un trauma acústico agudo. El ex delantero está de parte de la ANFA, que quería descalificar a la UC y dar por ganadora a la U.

“Yo hubiese dado por ganadora a la U y expulsado a la Católica como era la postura de la ANFA. Pero en el reglamento de la Copa Chile no puede suceder esto que se plantea. Aquí la cuestión es entrar a enumerar, porque estamos aburridos y siempre pasa lo mismo. Acá hay que cambiar y modificar profundamente estos protocolos. O sea, la Católica al presentar la apelación está en su derecho porque cumplió el protocolo”, dijo Pato Yáñez.

El ex atacante agrega: “dicen ‘yo cumplí, tengo que tener 60 jubilados para ordenar ahí donde se sienta el público’, que no es gente preparada. Cumplieron las medidas de seguridad para organizar un partido, pero si queremos que esto no ocurra, el fútbol se tiene que ordenar y definitivamente sancionar deportivamente a las instituciones. No puede ser que se juegue, se reprograme y le den una chance al equipo que de alguna manera se vincula con esos hinchas”.

Y Pato Yáñez complementa más allá, asegurando que nuevamente el problema surge en parte por la unidad de la ANFP y la FFCh en vez de funcionar como estamentos distintos como ocurre en todo el mundo.

“Yo hubiese dado ganadora a la U avanzando a las semifinales de la Copa Chile y hubiese expulsado del torneo a la Católica, en un castigo serio y no los arreglos que hay, porque el fútbol profesional va a defender lo suyo. Si se hubiese separado como se ha pedido hace mucho rato la ANFP, que tiene que ver con la liga como en todo el mundo, y la Federación de Fútbol de Chile, Católica estaría fuera”, sostuvo.

Patricio Yáñez sentencia: “¿hay que esperar que le vuele un ojo y que nunca más juegue al fútbol? De verdad dada la distancia de donde estaba la barra, le tiraron a pegar al chico, no es que tiraron una cuestión para arriba. Le tiraron a pegar al portero de la U. Tal como viene sucediendo en el fútbol profesional estamos esperando que un día un jugador termine muerto en una cancha para tomar las medidas”.