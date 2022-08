Carlos Ortiz reveló que el pequeño arquero de la sub 12 de Universidad de Chile presente signos de evolución dentro de su gravedad. El fútbol nacional sigue unido y ya existe una campaña destinada a costear los gastos médicos del pequeño Aníbal. ¡Mucha fuerza!

Todo el fútbol chileno sigue atento al estado de salud del pequeño Aníbal Ortiz, el arquero de la sub 12 de Universidad de Chile que lucha por su vida tras sufrir junto a su familia un accidente vehicular el pasado domingo.

El niño se encuentra internado grave en la UCI, pero ha mostrado signos alentadores en su evolución. El mismo padre de Aníbal, Carlos Ortiz, detalla la delicada situación del pequeño golero de las infantiles del Chuncho.

“El estado de Aníbal sigue siendo grave, aún se encuentra en la UCI. Los doctores me dicen que buscan que no empeore, que se mantenga estable dentro de su situación en los próximos días. Están esperando que siga así para despertarlo, ya que él se encuentra en un estado de coma inducido”, dijo Carlos Ortiz en conversación con Radio Biobío.

El padre del menor agrega que “lo importante es que no tiene órganos comprometidos y eso es muy importante. Ayer ya comenzaron a administrarle una especie de leche o suplemento, que ayuda a su recuperación en ese estado”.

“Lo que dicen los doctores es que evidencia signos de lucha por su salud, pero que el pronóstico en esta etapa es tan reservado que puede cambiar de la noche a la mañana. Le han hecho exámenes y no tiene daño cerebrales, así que están contentos por eso”, complementó el papá de Aníbal.

Desde la familia y entorno cercano al pequeño golero reciben oraciones y buenas vibras para que Aníbal pueda estar de vuelta en casa y en la portería. La pelea no ha sido fácil, pero las muestras de cariño han sido trasversales con el apoyo de Universidad de Chile y sus jugadores. Incluso Claudio Bravo, Colo Colo y el arquero Omar Carabalí le han enviado fuerza a través de distintos mensajes.

“Ha sido sorprendente el apoyo que hemos recibido. Es una ayuda moral que nos permite estar de pie ayudando en lo que podemos en la recuperación de nuestro hijo. Jugadores, clubes, periodistas, estrellas de la U, cuerpo técnico de las sub 12 estuvieron aquí con nosotros y nos ayudan cada día a poder estar esperando la pronta evolución de mi hijo. Como papás estamos muy agradecidos con todos”, manifestó el progenitor.

Aníbal deberá seguir luchando su partido más importante hasta ahora. Los médicos advierten que es muy difícil aventurar un pronóstico de acá a los próximos días, pero como dice la canción azul, la familia y todo el fútbol chileno espera el recuperación de Aníbal con optimismo y fe.

“Una vez que lo despierten viene la otra etapa de ver cómo reacciona, que no hayan secuelas, etc. Me conversan de que ha habido casos en que los niños salen caminando y otros en donde quedan con algunas secuelas, pero cada caso es diferentes y nosotros estamos esperando con toda la fe por la salud de Aníbal”, sentencia Carlos Ortiz.