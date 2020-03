Nicolás Guerra alza la voz: "Es muy alto el precio de las entradas y atenta contra el hincha"

La polémica se instaló en la antesala del duelo entre Palestino y Universidad de Chile en La Cisterna, programado para este sábado a las 17:30 horas, luego de que se conociera el valor de las entradas para los hinchas azules: 20 mil pesos cada boleto.

La coyuntura fue abordada por Nicolás Guerra, quien se puso del lado de los fanáticos y criticó la medida. "Los hinchas deberían estar siempre, es muy alto el precio que están poniendo y eso atenta contra el hincha y la familia de la U, que quiere ir al estadio", sentenció el delantero azul.

En ese sentido, el ex seleccionado Sub 23 aseguró que "el tema de las entradas nos afecta a todos, porque siempre he dicho que el hincha para nosotros es un jugador más. Siempre está presente en todas las canchas de Chile y que le pongan ese precio tan elevado atenta contra la hinchada. Y que no vayan ellos es perjudicial para nosotros".

Finalmente, pidió que se rectifiquen los valores. "Que bajen las entradas, no hagan del fútbol algo que le prive ir a la hinchada, porque es fútbol. Y la U tiene la hinchada más grande y tiene que estar en todas las canchas", completó.