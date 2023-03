El Romántico Viajero no quiere ceder terreno en la cima y sale a luchar por tres puntos claves antes del receso. El argentino es la gran novedad en el once azul.

Universidad de Chile regresa a la cancha para buscar la parte alta antes del receso del Campeonato Nacional 2023. Este domingo desde las 18:00 horas el Romántico Viajero recibe a Deportes Copiapó en Valparaíso, tratando de afirmarse en la cima.

Tras la victoria de Huachipato, el Bulla pasó al quinto lugar y se alejó de la punta. No obstante, un triunfo le permitirá alcanzar el segundo puesto, a la espera de lo que pase con la UC. Para ello, Mauricio Pellegrino presentará una formación donde Nery Domínguez es la gran novedad.

El argentino había perdido protagonismo en las últimas fechas al no ver acción y el buen momento de la dupla de Matías Zaldivia con Luis Casanova. No obstante, para esta tarde el técnico de la U piensa en el ex Racing como volante, un puesto que ya conoce, para reemplazar al lesionado Emmanuel Ojeda.

Tras lo ocurrido en el Superclásico con Colo Colo, donde igualaron sin goles y no tuvieron una buena actuación, los hinchas esperaban algún movimiento en el once. Sin embargo, el técnico azul decidió mantener la base y sólo ir con Nery Domínguez como sorpresa.

En el arco se mantiene firme Cristóbal Campos, quien ha recuperado su nivel en las últimas jornadas. A él se suma una línea defensiva que tiene a Yonathan Andía como el lateral derecho pese al regreso de Juan Pablo Gómez.

Matías Zaldivia, Luis Casanova y Marcelo Morales, que toma el lugar del lesionado José Castro, completan el fondo.

En el mediocampo Nery Domínguez es el nombre que destaca por detrás del ya conocido tridente de Israel Poblete, Federico Mateos y Darío Osorio.

Finalmente en el ataque, Cristián Palacios sigue sin recuperar la titularidad, dejando a la dupla de Nicolás Guerra y Leandro Fernández como los encargados de ir por los goles.

De esta forma, Universidad de Chile enfrenta a Deportes Copiapó con una formación compuesta por Cristóbal Campos; Yonathan Andía, Matías Zaldivia, Luis Casanova, Marcelo Morales; Nery Domínguez, Israel Poblete, Federico Mateos, Darío Osorio; Nicolás Guerra y Leandro Fernández.

Revisa la formación de la U ante Deportes Copiapó