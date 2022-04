Esta jornada en Azul Azul se realizó una nueva junta de accionistas, donde se llevaron a cabo grandes cambios pensando en el futuro de Universidad de Chile, como la incorporación de Cecilar Pérez en la mesa principal.

Algo que fue explicado por el presidente de Azul Azul, quien nuevamente quedó a cargo de la concesionaria en un nuevo proceso, donde reveló el camino que seguirá Cristián Aubert.

"Se pudo nombrar una nueva mesa, que estoy seguro que va a trabajar por el bien del club, además se designó a Cristián Aubert como gerente general de la sociedad", comentó Clark en declaraciones con el club.

"Cecilia se incorpora a la mesa de Azul Azul, estamos contentos porque aceptara sumarse al proyecto. Estamos contentos porque sumamos una nueva mujer a la mesa, somos el único club que tiene tres mujeres en la mesa y creo que eso no pasa en otro club. Refleja la importancia que le damos a la inclusión de la mujer en todos los ámbitos. Es una tendencia en el mundo y nosotros lo tomamos muy en serio. Estoy seguro que Cecilia con toda la trayectoria y conocimiento que tiene en el deporte será un gran aporte", destaca el presidente de Azul Azul.

Amenazas

Eso sí, algo que no quedó al margen en la jornada, fueron los rayados y neumáticos quemados en el portón principal del CDA, en señal de protesta por la llegada de la ex ministra.

"Lamentablemente en la mañana aparecieron rayados en los muros del Centro Deportivo Azul. Lo primero quiero hacer una condena enérgica, no corresponden, los hincha de la U no son así y no son las maneras", enfatizó Clark.

En ese sentido, el mandamás de Universidad de Chile aseguró que realizarán las denuncias correspondientes para dar con los involucrados.

"Hay cosas que son aceptables y otras no. Nosotros vamos a llevar a la justicia, vamos a perseguir a los responsables de las amenazas a Cecilia. La conozco, es una persona fuerte, no se va dejar aminor por este tipo de cosas, pero no pueden seguir pasando", finalizó.