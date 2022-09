El presidente de Azul Azul, Michael Clark, aseguró que no hay ninguna polémica por Martín Parra, el refuerzo en el arco que no es citado por el entrenador Diego López. El timonel azul asegura que el fichaje fue para llenar el cupo de tercera arquero y no de segundo.

No todos los días pasa: el presidente de Azul Azul, Michael Clark, habló en extenso este lunes y uno de los temas abordados por el timonel de Universidad de Chile fue la polémica llegada del arquero Martín Parra.

Tras la abrupta salida de Hernán Galíndez, el entrenador Diego López había pedido un arquero de experiencia para pelearle el puesto a Cristóbal Campos, quien se quedaba con el puesto tras el éxodo del portero de Ecuador.

Sin embargo, los azules ficharon a Parra a préstamo desde Huachipato, con 22 años y del corral de Fernando Felicevich. La polémica llevó a que la U ni siquiera presentara a su refuerzo y López no lo ha tenido en consideración para nada.

“Se dicen muchas cosas y no siempre son todas reales. Sería bastante hipócrita si tengo un discurso en el que digo que uno tiene que delegar las decisiones y luego todas las determinaciones pasan por el presidente. Creo que no es lo que corresponde, no es lo que me gusta hacer”, dijo Clark en Radio Cooperativa.

Agrega que “con Parra lo que sucedió es fácil de explicar: teníamos dos muy buenos arqueros, Hernán (Galíndez) y Cristóbal (Campos). Hernán decidió salir. Llegamos a un acuerdo y termina saliendo. Queda como primer arquero Campos, que me pone muy contento porque siempre quise que fuera el primer arquero”.

“Campos tiene unas tremendas condiciones y estoy seguro de que será el arquero de la selección por mucho tiempo. Y como segundo arquero tenemos a Pedro Garrido, también un tremendo arquero, un chico con un potencial enorme. Con la salida de Hernán teníamos que tener un tercer arquero”, complementó el presidente de la concesionaria de la U.

Clark añade que “la primera decisión de la gerencia deportiva de Manuel Mayo, fue hacer un scouting. La primera opción era un arquero de la B de un equipo del sur de Chile. Pero no se llegó a un acuerdo. Y apareció Martín Parra, que fue ofrecido al club en condiciones muy favorables. Yo lo he dicho y hay que acordarse de que el club debe vivir con su realidad. Estamos muy contentos con Cristóbal y no queremos tapar a Pedro. Decidimos traer a un arquero que pelee por ser el segundo portero”:

Asimismo, fue consultado si la ausencia de Parra en las citaciones de Diego López tienen aplicación en una molestia , “poda” del entrenador al arquero. El presidente de Azul Azul niega que Martín Parra esté “cortado” por culpa de su polémico arribo al CDA.

“(López no lo cita) porque nosotros trajimos a un tercer arquero. No a un segundo. La idea del club es potenciar a los jugadores jóvenes del club. En este caso, Cristóbal y Pedro”, sentenció Michael Clark.