El mercado de fichajes se mueve con todo y Universidad de Chile se arma de a poco, con el entrenador Santiago Escobar y el director deportivo, Luis Roggiero, buscando nuevas caras.

Uno de los lugares de la cancha que pretende reforzar la U es la delantera, y una de las opciones que suena es el ecuatoriano Jeison Chalá, a quien conoce de cerca el nuevo DT laico, porque lo tuvo en Universidad Católica de Quito.

Es más, el atacante fue verdugo de Colo Colo en la Copa Sudamericana 2019, porque marcó en Macul el único tanto que forzó los penales, donde se impusieron los quiteños.

"Desconocía el rumor. Apenas me enteré ayer miércoles por mi hermano. Que un club como la U esté interesado en mí me motiva, me emociona y me pone muy feliz", dijo Chalá a radio ADN acerca de la opción.

"Es un club grande de Chile. Además, ahora llegó el profe Escobar que me conoce muy bien, sabe lo que yo puedo dar. Estuve con él cuatro años. Me potenció en todos los aspectos. Si se da la oportunidad de ir a la U estaría muy encantado e iría con toda la confianza del mundo", agregó.

Jeison Chalá actualmente pertenece a los registros de Godoy Cruz, donde jugó muy poco en 2021, ya que participó de 54 minutos y no pudo marcar.