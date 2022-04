El ex delantero y ahora comentarista en Deportes en Agricultura, asegura que con esta victoria se acaba todo tipo de esperanza en que se mantenga Santiago Escobar, por lo que pide que los dirigentes hagan los cambios, además, que den la cara por el mal momento.

No hay alegría en Universidad de Chile luego de una nueva derrota por el Campeonato Nacional, donde con la victoria por 2-0 de Audax Italiano, deja por el suelo el proceso de Santiago Escobar al mando de los azules.

Algo que para Mauricio Pinilla, en su rol de comentarista en Deportes en Agricultura, tenía que pasar para que los dirigentes tomen una drástica determinación.

"Es lo que tenía que pasar o teníamos que seguir alargando la agonía, tratando de buscar la vuelta a la continuidad de Escobar, de Roggiero, y tenía que llegar. Esto es lo mejor. La U tiene que hacer un cambio drástico", comentó Pinilla.

El ex delantero asegura que el hincha azul está sufriendo con lo que ve todos los fin de semana en la cancha, donde la frustración de otro año peleando abajo lo tiene bastante mal.

"La U tiene que hacer un cambio drástico. Sufrimos, no estamos diciendo que estamos gozando con esto, estamos sufriendo. Yo estoy con las manos sudadas del nerviosismo del hecho de no poder ver un equipo que juegue al fútbol. Estoy sinceramente frustrado, estoy triste, estoy apenado. Creo que lamentablemente, aunque nos duela, esto es lo mejor que le puede pasar porque tiene que cambiar", precisa el ex atacante.

Eso sí, Pinilla hace un llamado urgente a la dirigencia que se ponga los pantalones y salga a dar la cara en este momento ante los hinchas.

"Todos los que están a cargo dirigente tienen que salir a dar la cara y dejar de escudarse, dejar de mandar mensajes por el periodicio, tienen que dar la cara, haganse hombres", finalizó.