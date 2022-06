Según detalló el joven volante de Universidad de Chile, el portero de la selección ecuatoriana, Hernán Galíndez, no le ha dicho al plantel del Chuncho que quiera partir, esto a pesar de a las informaciones de su mismo representante.

Mauricio Morales asegura que Hernán Galíndez no ha manifestado su deseo de partir de Universidad de Chile: "Yo lo veo bien y con la misma motivación de siempre"

Universidad de Chile sigue entrenando de cara a la revancha contra General Velásquez por la tercera fecha de la Copa Chile. En la ida como visita los azules se impusieron por 1-2 ante el cuadro de la Segunda División y este miércoles el mediocampista Mauricio Morales fue el encargado de conversar con la prensa.

Y fue el canterano del Chuncho el que debió responder a la polémica protagonizada por el arquero Hernán Galíndez, quien desea salir libre de la U tras revelarse nuevos hostigamientos hacia su persona.

“Yo a Hernán lo veo bien y con la misma motivación de siempre, sigue siendo el mismo profesional que ha sido todo este tiempo. Él no nos ha comentado nada de que se quiera ir y más allá no me quiero meter en el tema, es muy personal”, dijo Morales.

Por otro lado, fue consultado por su regreso al terreno de juego tras larga ausencia. Contra General Velásquez, el juvenil de la U fue titular en el debut de Diego López como nuevo entrenador de los azules.

“Estoy muy contento por volver a jugar. Me venía preparando muy bien para este momento. Estoy consciente que tengo que seguir entrenando como lo venía haciendo, aún no logro nada, tengo que seguir trabajando para ganarme un puesto en el equipo”, dijo el mediocampista.

Mauricio Morales complementó que su ausencia pasó “muchas veces por decisión técnica, hay mucha competencia dentro del plantel con buenos jugadores. El cuerpo técnico decide, y eso me ha tenido fuera del equipo”.

Por último, y consultado por el papel de los juveniles y los más experimentados del plantel de Universidad de Chile, Morales sentenció que “todos los jugadores estamos en la misma posición, todos tenemos que cargar con la misma mochila y la responsabilidad de jugar en este club. Los jóvenes han participado bastante este año y lo hemos hecho de buena manera. Todos juntos tenemos que sacar esto adelante”.