Matías Rodríguez se despidió de Defensa y Justicia el pasado junio y, a sus 36 años, anunció su retiro del fútbol profesional. Así, el hombre que tuvo grandes éxitos en Universidad de Chile -cuatro títulos en Primera División y una Copa Sudamericana destacan en su palmarés- dijo adiós a su carrera como futbolista.

Aunque, en realidad, la puerta no está completamente cerrada. Así lo manifestó el mismo jugador, quien aseguró que volvió a entrenar y está a la espera del llamado de algún club. "Mi hijo me preguntó por qué no jugaba más. Volví a entrenar hace dos meses por si alguien me llama. Quiero volver a jugar si tengo la posibilidad, en Chile no ocuparía cupo extranjero", declaró a DirecTV.

El lateral además abordó el presente de Universidad de Chile, donde lamentó los problemas internos del plantel que se dejaron ver al público. "En el plantel de la U he visto mucho mal manejo de redes sociales y jugadores, dejan ver el mal ambiente. Es mejor conversar de manera interna", reflexionó.

Por último, aplaudió la llegada del nuevo técnico, Mauricio Pellegrino, quien espera acabe con la racha negativa de los últimos años azules. "Sigo a la U siempre. A toda la gente que llega al club le deseo lo mejor, espero que Mauricio Pellegrino pueda sacar a la U adelante y volver a torneos internacionales", comentó.

"Deseo que al técnico le otorguen la posibilidad de ver lo que se necesita realmente en el club. La U hace años viene peleando abajo, es momento de dar el salto de calidad y volver a su lugar. La dirigencia debe hacer el máximo esfuerzo", sentenció el ex campeón del Romántico Viajero.