Lo que está pasando Universidad de Chile no pasa desapercibido por sus ex jugadores. Las salidas de Luis Roggiero y Santiago Escobar, además de la mala campaña en el Campeonato Nacional sin motivo de conversación de antiguos referentes.

Así también lo cuenta Matías Rodríguez, quien desde Argentina asegura que se mantiene atento a la actualidad azul.

“El momento duele. A uno le gustaría estar en el club ayudando de alguna manera. Uno sueña en volver y ayudar al club desde donde uno pueda. Me vengo preparando para este tipo de cosas y uno se debe preparar para volver al club y aportar su grano de arena”, comentó Rodríguez en conversación con Emisora Bullanguera.

En esa misma línea, el lateral cuenta que se mantiene en contacto con sus compañeros, donde asegura que están mentalizados en poder revertir todo: “Ellos saben que no es fácil, pero que lo dejarán todo dentro de la cancha y se esforzarán al máximo”.

Por lo mismo, también revela que estuvo muy cerca de volver a la U, pero ahora lamenta estar lejos por lo que se está viviendo.

“Todos saben que estuve demasiado cerca de volver al club en este verano. Todo pasa por algo y el amor por el club se agranda cada vez más. Desde lejos el deseo de que salgan de este momento pero eso no es fácil”, destaca.

El regreso

Si bien cree que como jugador será difícil tener una nueva etapa en Universidad de Chile, asegura que está preparado para ayudar de cualquier forma para levantar al club.

“Estoy preparado. Uno viene preparando el dejar el fútbol y se prepara en otros ámbitos. He hecho un montón de cursos, también el de entrenador pero no me veo en ese lugar. Me gusta otro tipo de caminos, todo relacionado al fútbol”, detalla.

Por lo mismo, deja la puerta abierta si en algún momento lo llaman para aportar desde dentro de la U.

“Si me toca volver al club a ayudar, desde donde me necesiten lo haré. Me vengo preparando hace rato para que el club siga mejorando. He hecho cursos de gestión y dirección. Tengo un proyecto armado para presentarlo al club y uno nunca sabe cuando te harán el llamado”, finaliza.