El ex mediocampista y hoy comentarista de TNT Sports, Marcelo Vega, no perdona que el DT de Universidad de Chile, Diego López, sacara de la titularidad a Darío Osorio en el Clásico Universitario ante la UC. Tras la derrota azul el Toby no duda: el Chuncho debe buscar otro entrenador.

Universidad de Chile sigue sin ganar en el Campeonato Nacional y tras la caída en el clásico contra Universidad Católica aumenta su oscura racha que tiene a los azules al filo de la zona de descenso. De hecho, la U ya depende de lo que hagan Deportes Antofagasta y Coquimbo Unido para no caer al fondo.

Tras el duelo, Marcelo Vega lanzó sus dardos al entrenador de Universidad de Chile, Diego López, culpándolo de la derrota por dejar en la banca a Darío Osorio y mandar a la cancha al mejor jugador de los azules recién en el segundo tiempo.

El Toby fue tajante: a su juicio López ya no tiene respuestas para la U y debe salir de la dirección técnica azul, considerando el Chuncho parece destinado a otra lucha por la permanencia en Primera División.

“Cuesta entender por qué no está Aránguiz en la banca, por qué no está Morales, por qué no tiene defensas. Hoy la U no compite. López es el gran culpable de la derrota en este partido, me parece que ya no tiene margen, la U no está en condiciones de seguir apostando por un López que deja fuera al mejor jugador que tiene la U: Darío Osorio”, lanzó el Toby en el post partido de TNT Sports.

Agrega que “el gran culpable es López y tiene que dar un paso al costado. A la U le quedan pocos partidos para salvarse del descenso. La U no juega bien, no hay sistema ni sociedad entre los jugadores, la U no compite, ese es el gran problema”.

Marcelo Vega sentencia: “porque uno puede decir: jugando con 25 mil personas de local, sólo con gente de la U en el estadio, la gente de la U estaba acostumbrada a ver al equipo, que si no jugaba bien iba arriba, pasaba la mitad de cancha. Y ganaba el partido jugando mal. Hoy la católica sin transpirar mucho le gana a una U que no muestra mucho”.