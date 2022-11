Marcelo Díaz arribó al país para cerrar su futuro en el fútbol, donde volvió a decir que la prioridad la tiene Universidad de Chile. Si bien asegura que no hay nada cerrado y que en otras oportunidades le han cerrado la puerta, quiere que lo llamen para conversar, porque su prioridad es quedarse en el país.

Marcelo Díaz cerró la puerta de su paso por Libertad de Paraguay tras terminar su contrato, por lo que arribó al país para poder firmar por un nuevo equipo en el país, donde la prioridad la tiene Universidad de Chile.

Por lo mismo, en el aeropuerto de Pudahuel, el volante fue consultado sobre la opción de volver a vestir la camiseta azul.

“Vamos a ver quienes están interesados y analizaremos. Me quiero quedar en Chile y de acá no me voy a mover”, comentó Díaz, dejando en claro que ya tiene la libertad de negociar con cualquier equipo.

En ese sentido, asegura, lo que no es un misterio, que su idea es poder firmar con Universidad de Chile, aunque no se quiere ilusionar mucho por las otras oportunidades en que no ha podido concretar su anhelo.

"Mi sueño siempre fue llegar a la U. Lamentablemente no se ha podido dar. Vamos a ver lo que sucede de ahora en adelante. Ahora estoy libre, pero he estado libre en varias ocasiones y no se ha dado", detalló.

Es por esto que deja en claro que, en esta oportunidad, le está dando toda la prioridad a los azules: "He dejado muchas cosas y muchas ofertas para estar cerca de mi familia. Quiero disfrutar de mis hijos y de mi familia".

En la misma línea confirma que viene en buena forma y con varios partidos en una exigente liga de Paraguay, por lo que está listo para cualquier llamado.

"Sólo sé que de ahora en adelante lo tendré que conversar con mi representante. Si alguien quiere comunicarse conmigo, ahí está mi teléfono", finaliza.