Universidad de Chile vive un gran presente después de mucho tiempo. Los azules dejaron en el olvido los malos resultados de la mano de Esteban Valencia y se metieron con todo en la pelea por el liderato del Campeonato Nacional, aunque aún hay figuras que estan al debe, como es el caso de Marcelo Cañete.

El volante no ha logrado repetir su gran rendimiento en Cobresal y cada vez suma más críticas entre los hinchas. En conversación con El Mercurio, el argentino asumió su mal momento y aseguró que "lógicamente uno siempre quiere jugar mucho mejor, pero lo importante es que estamos consiguiendo los ovjetivos y de a poco vamos agarrando confianza".

"No me he sentido muy bien. No he tenido un rendimiento bueno. Siento que tengo que mejorar mucho, conectarme mejor. Esas son mis sensaciones, pero no me vuelvo loco. Hoy lo más importante es el equipo, yo paso a un segundo plano. Obviamente que quiero ser protagonista y me gustaría haber aportado mucho más. Lamentablememente no lo estoy consiguiendo, pero lo bueno es que el equipo está ganando y eso da tranquilidad, buenas energías", agregó con dureza.

Cañete no se esconde y asume su mal momento en la U. Foto: Comunicaciones U de Chile

Cañete no se justifica, pero da luces de lo que pudo perjudicarlo. "Hubo algunas situaciones como los cambios en la forma de jugar, por los técnicos que han pasado... pero eso no es excusa. Uno tiene que hacerse cargo, porque si no, no mejoras nunca. Yo soy autocrítico. Por más que haya pasado lo que pasó, sé que tengo que mejorar en cada partido".

"Obviamente que no es lo mismo jugar de una u otra forma, con más espacios como lo hacía en Cobresal o con menos como pasa en la U, donde te pican los tobillos. Pero mi debe es adaptarme. Tengo esa rabia de no poder conectame en la cancha con mis comañeros y hacer jugar al equipo, que creo es lo que nos está faltando y es mi responsabilidad", complementó.

Una de las críticas a Cañete ha sido que le quedó grande la camiseta. "La verdad, no. Sinceramente, eso no me ha pasado. Tengo la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros. Se trata simplemente de encontrar el momento, de agarrar confianza y seguir creciendo. Son momentos por los que uno atraviesa, de los que tienes que aprender para sacar provecho", enfatiza.

De hecho, el volante azul se ilusiona con pelear el título. "Si seguimos así, corrigiendo cosas, soltándonos un poco más y levantando un poco el nivel, podemos lograr cosas importantes. Pero no hay que perder el foco, porque sabemos que tampoco nos sobra nada. Nos sentimos manoseados cuando nos roaron esos puntos ante La Serena y Ñublense. Aún así, seguimos arriba".

Una de las metas que se propuso la U fue lograr un torneo internacional, pero no cualquiera. "Con esta camiseta uno está obligado a esas cosas. Todos en el plantel pensamos lo mimso. Pensamos en la Libertadores, no en la Sudamericana", recalca Cañete.

Para cerrar, el argentino pidió extender el contrato de Larrivey. "Las renovaciones son por merecimientos, no por edad. Joaquín está más vigente que nunca, lo está demostrando. Si fuese otro 9 uno se preocuparía, pero él con la experiencia que tiene, en el tramo en que está de su carrera y con lo que entrega en los entrenamientos, en la cancha, tiene más que merecida una renovación. Si eso no pasara, qué queda para los demás en el fútbol chileno. Cachila también. Son pilares del equipo, que están jugando de gran forma".