Universidad de Chile se mantiene activo en el mercado de pases del Campeonato Nacional, así al menos lo deja en claro el director deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, quien asegura que hay que analizar muchos factores para cerrar la puerta, en conjunto con Mauricio Pellegrino.

"Si se cierra o no, no lo podría decir. Si vamos a traer uno, dos, o, además del arquero, cero jugadores. El otro día tuvimos una práctica con el equipo, el viernes hay otra. Después vamos a empezar a jugar partidos a puertas abiertas. Lo vamos analizar desde afuera para saber con qué plantel nos vamos encontrando, ante una competencia más parecida a la oficial y ver si se necesita algún ajuste. También pueden aparecer lesiones, por lo que no puedo confirmar que está cerrado", comentó en conferencia de prensa.

En ese sentido, el joven dirigente asegura que por el tema del arquero, donde ha sonado con fuerza Cristopher Toselli, no puede confirmar porque no ha tenido conversaciones definitivas con algún jugador.

"Lo que si trato de no llenarme de noticias pero me llegan, me mandan y he leído ofertas, acuerdos de palabra y la verdad es que no es real nada. Sí, es verdad lo hemos analizado con Mauricio, buscando opciones, pero no he hablado con nadie. Cuando me llegan noticias de que alguien aceptó una oferta eso no es real. Estamos en análisis, en la búsqueda queremos tomar una buena decisión, por eso no hemos tomado la decisión rápido para que sea lo mejor para el plantel", detalla.

Por lo mismo, deja de lado el tema presupuesto, el que, según su versión, no ha sido un problema para completar el plantel de Pellegrino, donde sólo se deben enfocar en el mercado nacional.

"¿Lo económico nos ha condicionado? En todo orden de cosas condiciona, pero en la decisión de si venga un jugador o no, no pasa por ahí, no nos hemos quedado sin presupuesto. La decisión pasa si creemos con Mauricio que tenemos el plantel que esperamos o no". precisa.

En la misma línea deja encima de la mesa que la opinión de Pellegrino es clave, teniendo en cuenta la gran cantidad de ausencias que tendrá en las primeras fechas.

"El técnico puede estar pensando en dos sistemas, o si se lesiona alguno. También por los jugadores ausentes para el Sudamericano, hay que pensar en eso. Hasta ahora Mauricio está contento con el equipo, con los que han llegado, los que han sido promovidos al primer equipo y los que se han quedado, así que estamos armando un plantel competitivo", enfatiza.

Ronnie en duda

Si bien no quiere confirmar que Ronnie Fernández está al margen para la temporada, asegura que todavía están varias evaluaciones de jugadores abiertas, por lo que luego tienen que tomar decisiones.

"Tanto con Ronnie, como el resto de jugadores, Mauricio y yo hemos hablado de lo que viene y de lo evaluado por ellos. Ronnie no está apartado del plantel, está entrenando. En la delantera me ha tocado presentar a Nico (Guerra) a Leandro (Fernández), está Chorri (Palacios), Cristóbal Muñoz y tenemos muchos extremos. Sobre todo nueve nos hemos reforzado y tenemos que ver si lo mejor es una salida de ellos, para no tener sobrepoblación en alguna posición", detalla.