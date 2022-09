El partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile había arrancado con muchas emociones pues Fernando Zampedri había puesto adelante a los locales en el estadio Elías Figueroa Brander, por medio de un penal, pero ahí todo se dañó.

Un grupo de inadaptados en la tribuna detrás del arco del cuadro azul empezó a lanzar bengalas al terreno de juego que afectaron notablemente al guardameta Martín Parra. De inmediato el futbolista se lanzó al césped visiblemente aturdido por la explosión de los fuegos artificiales, para luego irse en ambulancia directamente hasta Santiago.

El compromiso estaba siendo transmitido por Radio Agricultura y allí comentaba Manuel De Tezanos, quien explotó de indignación ante lo ocurrido, recriminando en contra de los que cometieron estos eventos violentos. "Qué pelotudos son, qué pelotudos más grandes", señaló con muchísima molestia.

"Realmente hay gente que quiere destruir el fútbol, que cree que tiene la pasión de su lado, que está apoyando no sé qué a estas alturas porque claramente no es su equipo ni su camiseta. Lo que hicieron fue de una irresponsabilidad brutal, ojalá que esté bien el muchacho. No está simulando para nada", afirmó desde el recinto porteño.

Quien también es analista televisivo de TNT Sports siguió firme en su argumentación a través de la transmisión radial. "Lamentablemente por un puñado de inadaptados sociales, no es fácil llegar desde ahí. Debe haber unos 20 metros, hay que tener puntería y fuerza. Es una locura lo que vimos. Innecesario, perjudica al equipo que se supone viene a alentar. Es grave, hay que pararlo ya".

El partido quedó, oficialmente, suspendido. Queda por ver cuál será la decisión que tomará la ANFP con respecto a la gran cantidad de minutos que debían jugarse cuando el incidente en el que Martín Parra fue el gran afectado obligaron a que se pararan las acciones del duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile.