El volante que se ha transformado en un pilar dentro del equipo de Universidad de Chile en una nueva irregular campaña, asegura que no hay diferencia entre los juveniles y jugadores de más experiencia, por lo que juntos tienen que sacar adelante al club. En ese sentido, agradeció el respaldo que ha tenido y aclara que deben enfocarse en sumar la mayor cantidad de puntos.

Lucas Assadi asume la responsabilidad de los formados en casa en la campaña de Universidad de Chile: "Presión en este momento no tenemos"

"Esta campaña la sacan adelante los juveniles". Esta es una frase que repiten muchos los hinchas de Universidad de Chile, todo por una nueva irregular campaña que están teniendo en el Campeonato Nacional, que la tienen peleando en la parte baja de la tabla de posiciones.

Uno de los que ha llevado el peso de la campaña sobre sus hombros es Lucas Assadi, quien, pese a todo, asegura que no se sienten presionados por ser formados en casa ante el mal momento.

"Presión en este momento no tenemos, no hay juveniles y más grandes, somos un grupo. La presión no está y vamos a salir a buscar los puntos con quien sea", comentó en conferencia.

En ese sentido, el volante aseguró que "es una responsabilidad que asumimos como grupo. Nosotros, como lo he dicho, no sentimos presión, vamos a intentar sacar todo adelante como sea. Hemos ido mostrando un mejor juego los últimos partidos y se nos tiene que dar para salir adelante".

En la misma línea, asegura que saben bien la realidad que están viviendo, por eso trabajan pensando en sumar más puntos para salir de la zona roja.

"No estamos pasando por un buen momento en la tabla, miramos de abajo hacia arriba. Tenemos que ir partido a partido para sumar puntaje. Me lo tomo de buena manera sumar minutos, continuidad y siempre intentar dar lo mejor de mi en todos los partidos", enfatiza el habilidoso jugador.

Si bien su carrera está recién comenzando, Assadi tiene claridad que la gente le está teniendo cariño por lo que muestra en la cancha, pero no quiere sacar su mente de la U y el momento.

"Es algo muy lindo que te quieran los hinchas, que te digan cosas bonitas en redes sociales y me lo tomo de buena manera.Mi familia me ayuda mucho, pero como decía siempre con los pies en la tierra, que me va llevar a los objetivos. A corto plazo ganarme un puesto de titular y después ir al extranejro, pero primero siempre en la U", finaliza.