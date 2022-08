Universidad de Chile está complicado en el Campeonato Nacional, donde tras la última derrota quedó a tan sólo un punto de la zona de descenso directo, lo que pone complejo el panorama para el técnico Diego López.

Algo que se ve reflejado en el cuerpo técnico, donde hay voces que han comenzado a pedir un interinato de Sebastián Miranda, ya que es quien tomó el control del plantel tras la salida de Santiago Escobar.

"Sebastián Miranda tuvo un rendimiento del 50 por ciento, ganó dos y perdió dos, y es el encargado de darles el empujón por el lado anímico, de decirles 'loco, yo creí en ustedes en esos partidos'. No es lo mismo si la persona que se te para en frente es Diego López y no le creen la idea. (Por) La figura que representa", comentó Juli Zeitune, panelista de ESPN Fútbol Show,

En ese sentido, aseguró que "Sebastián Miranda no es quién para marcar los errores en el entretiempo. Andá a saber si se puede meter en los entretiempos y no corrige. Yo no estoy diciendo que (Miranda) se quede para el campeonato que viene, digo que quedan siete partidos y la U tiene que ganar a pelotazo y planchazo. Y que Diego López no es la persona, los jugadores ya no encuentran respuestas en Diego".

Por lo mismo, surge la interrogante de la situación de Miranda en el cuerpo técnico de López, donde es parte del staff junto al ayudante técnico italiano Michele Fini, aunque el nacional no está presente en todos los encuentros.

Por ejemplo, ante Universidad Católica no estuvo presente en el banco de suplentes colaborando con el estratega uruguayo, lo que para muchos llama la atención.

Algo similar sucedió tras el Superclásico, donde estuvo Miranda, pero luego no apareció en la banca ante Unión Española en Coquimbo, Curicó Unido ni Cobresal en El Salvador, regresando para la revancha de Copa Chile en Valparaíso.

La situación del estratega tiene que ver con su contrato donde es parte de las divisiones inferiores de Universidad de Chile, que es su labor principal dentro de la organización del club, donde aparte está ayudando en el primer equipo.

Por lo mismo, hay jornadas en que coinciden encuentros de los juveniles con viajes del primer equipo, según indican desde el club, que hacen imposible su participación al lado de Diego López, por lo que ha debido ausentarse pese a que estuvo toda la semana trabajando con el plantel estelar de la U.

Ahora restará ver cuál de sus dos ayudantes, Mirando o Fini, estará al mando de la U ante Universidad Católica por Copa Chile, pensando en que el técnico uruguayo fue expulsado ante Cobresal.