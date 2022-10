El ex portero y capitán de Universidad de Chile se lamenta por lo que pasó con Cristóbal Campos ante Audax Italiano, aunque apoya en que la jugada del penal no era cobrable. Pese a eso, asegura que Sebastián Miranda está fallando a la hora del os cambios, más allá de que el equipo juegue mejor porque pone a todos en sus puestos.

Siguen los lamentos por el partido perdido de Universidad de Chile ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional, donde no pudieron escapar de la zona de descenso que los sigue complicando.

Por lo mismo, los azules hacen autocrítica de lo que está viviendo, donde muchos dardos apuntan a la actuación del portero Cristóbal Campos, donde Johnny Herrera estuvo de acuerdo, aunque igual le entregó todo su apoyo.

"Cristóbal le tocó equivocarse a él en el primer gol y creo que en lo otro no es penal. Cualquier persona que defiende y hay una pelota adelante sabe que hay roce. Me pasó mil veces cuando jugaba y no se cobraba, porque no había VAR. Lo de Campos de pronto marca un poco lo que pasó en el primer tiempo, aunque la U lo da vuelta, pero no logra sostener el resultado por los cambios del profe", comentó Herrera en TNT Sports.

El ex arquero y capitán de Universidad de Chile asegura que los errores pueden pasar dentro de la cancha, por lo que debe saber salir adelante.

"Cristóbal tuvo un partido para el olvido. La semana pasada le tocó a Dituro, también le pasó a Brayan Cortés y son gajes del oficio. Estas cosas pasan cada seis meses y le pasó a él, así que mala pata nomás. Fue un partido ingrato", enfatiza.

Eso sí, hay otras cosas que molestaron al actual comentarista deportivo, como el caso de Ronnie Fernández y sus constantes reclamos con los árbitros.

"Está bien, quieren ver a todo su equipo correr, con sacrificio y yo como técnico le voy a pedir goles, no me sirve que ande corriendo y revolviendo el gallinero. Tiene que ser como lo hizo Larrivey. Ahí se traspapelaron las funciones y termina confundiendo a todo el equipo", destaca el ex meta.

En cuanto al planteamiento de Miranda, asegura que se le está pegando un mal de su antecesor, que lo paga caro contra Audax Italiano.

"Por lo menos el profesor Miranda pone los jugadores que tiene que poner, pero claramente el que le dicta los cambios el mismo que lo hacía con el profesor López,porque hay cambios inentendibles.Saquen al mejor jugador de la cancha es inaudito, después de ese cambio la U no llegó más", finaliza.