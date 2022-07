Luego de asegurar al portero Martín Parra en el mercado de pases, en Universidad de Chile comienzan a evaluar un cuarto refuerzo, el que acercará el regreso de un referente azul a su casa: Marcelo Díaz.

Algo que ya había adelantado Mauricio Pinilla en Deportes en Agricultura, cuando aseguró que la U se preparaba para un gran refuerzo para el Campeonato Nacional.

"Esta semana que viene se podría dar un bombazo en el mercado de pases. No lo voy a comentar porque no puedo todavía, pero la U está buscando un refuerzo de peso. Es un volante”, comentó el ex delantero.

Si bien en varios mercados el nombre de Díaz ha sonado para regresar a la U, nunca se ha logrado concretar su arribo al club que lo formó.

En esta oportunidad, según El Mercurio, desde Azul Azul hicieron un primer llamado a Libertad de Paraguay para saber las condiciones.

"Está la disposición del jugador, pero hay que ver temas económicos y lo que diga su club", destacan en la publicación.

El volante se encuentra en el país, luego de la eliminación de la Copa Libertadores con Libertad en manos del Paranaense, donde se le vio publicando fotos en Farellones con su familia.