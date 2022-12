Hace rato los hinchas de Universidad de Chile vienen sufriendo malas campañas en el Campeonato Nacional, donde la preocupación por el descenso ha estado latente en varias temporadas.

Por lo mismo, buscan reforzar de buena manera su plantel y ahora sumaron a uno que tiene el baile en la sangre. Se trata del argentino Leandro Fernández, quien tiene una particular forma de celebrar sus goles.

"Tomás mi hermanito más chico lo hacía, así que lo fui haciendo, haciendo y ya quedó como una marca que tengo que perfeccionar un poco más", comentó en una entrevista en Argentina.

Eso sí, también en alguna oportunidad se le pidió que hiciera el paso a paso del baile, que ya se imaginan los hinchas de la U haciéndolo en el estadio Santa Laura.

"Primero cuando hago un gol salgo disparado, me gusta saltar el cartel aunque algunas veces no lo hago porque me queda lejos. Voy moviendo los brazos y, a veces, me voy yendo para atrás", destaca.

En ese sentido, asegura que para repetirlo hay que sentir la cumbia y dejarse llevar por la emoción del momento, pero que siempre sale bien a la hora de festejar.

"Hay que haber bailado cumbia santafesina o colombiana, pero cuando la pelota entra ya quiero salir corriendo hacer el baile", destaca.

Revisa el baile de Leandro Fernández