En Universidad de Chile quieren comenzar a dejar en el pasado la figura del técnico Santiago Escobar, donde el interino Sebastián Miranda tendrá la difícil tarea de cambiar la imagen de los azules en el duelo ante Deportes La Serena por el Campeonato Nacional.

Por lo mismo, desde el lunes que comenzó a trabajar en el Centro Deportivo Azul ha ido enfocando el nuevo trabajo con el grupo.

"Todo lo que pasó para atrás no soy quién para opinar. Lamento mucho que Santiago no tuviera los resultados. La forma de trabajar es la misma del fútbol formativo que me ha dado buenos resultados. Claramente la intensidad es mayor y la exigencia es más grande", destaca Miranda.

En ese sentido, el entrenador que estaba al mando de la sub 17 de los azules cuenta detalles de los puntos que ha ido trabajando en su plantel, para poder revertir la situación en el torneo.

"El trabajo al cual hemos desarrollado es primero intentando tener solidez defensiva. Dos, variantes de juego al equipo y tres sabiendo que tenemos que hacernos sentir como un equipo grande, porque la gente nos lo hace sentir y nosotros tenemos que hacerlo en la cancha. Nos hemos preparado en esos aspectos y confío en que podamos estar cerca del objetivo", detalla el técnico de la U.

Los cambios

Más allá de la forma de trabajar y una nueva estructura que pueda tener en mente, también tendrá que tomar rápidamente determinaciones, por ejemplo, de buscar reemplazantes para jugadores.

Todo, porque en el último compromiso fueron expulsados Ignacio Tapia y Yonathan Andía, quienes abrirán las puertas a que ingresen dos compañeros, algo que definirá en la última práctica del viernes por la tarde.

En el puesto de central la primera opción es del boliviano José María Carrasco, quien, según propias palabras de Miranda, está considerado dentro del plantel, además de otros jugadores como Cristóbal Campos, Nahuel Lujan y Junior Fernandes, que no estaban sumando minutos.

Por el sector derecho, la gran opción es Daniel Navarrete, ya que Simón Contreras fue parte del partido en que el equipo juvenil de Universidad de Chile venció a Universidad Católica por 3-2 en el Centro Deportivo Azul.