Una de las máximas leyendas de la historia de Cobresal es Sergio Salgado. Goleador legionario de todos los tiempos y el tercer artillero chileno en competencias oficiales, fue compañero de Iván Zamorano y jugó con las camisetas de Colo Colo y Universidad de Chile, precisamente dos de los rivales más linajudos que esperan en el estadio El Cobre.

El Cacique aparece primero en la agenda, este miércoles desde las 17:00 horas por la fecha 25 del Campeonato Nacional. Y Sergio Salgado apuesta por el equipo de Gustavo Huerta. "Voy por Cobresal, porque va a ser un gran partido y Colo Colo también anda bien", adelanta el ariete que integró el plantel albo que ganó la Copa Libertadores de América en 1991.

"Pero me gustaría que Colo Colo, como una institución grande y con los resultados que ha obtenido, mejore en el plano internaicional. Acá Colo Colo va a ser campeón porque es mejor que todos", subraya el histórico artillero en diálogo con Redgol.

"Los dos equipos confiaron en mí cuando estuve ahí. En Cobresal me di a conocer de manera deportiva, hasta hoy tengo lindos recuerdos, me llaman seguido. ¿Colo Colo? No todos llegan a jugar en equipos grandes y también fui campeón ahí. Tengo lindos recuerdos de las dos instituciones, aunque estuve más tiempo en Cobresal", advierte.

"La U no debería estar donde está"



Pero el gran racconto de 2022 puede llegar en la última fecha. Universidad de Chile recibe a Cobresal, 31 años después de que el mismo partido decretara el histórico descenso del cuadro azul a Segunda División. Sergio Salgado estuvo ese día.

"A pesar de la edad todavía nos acordamos de algunas cosas... el partido fue en el Estadio Nacional y fue la realidad de ese minuto y para qué vamos a estar con cosas. Empatamos 2-2 y la U se fue a segunda división", recuerda el histórico artillero, hoy de 64 años.

Pero cuando reflexiona sobre la actualidad del elenco mágico, brota la preocupación. "La verdad es que el rendimiento del equipo y del club en general no ha sido de los mejores, los resultados mandan y no han sido buenos para la U. No llegará en una condición óptima a un partido importante como ante Palestino, pero se jugarán una final", asegura.

¿Y cuando la U se enfrente con los albinaranjas en la última fecha? "Cobresal por algo está en los lugares en que está. En ese sentido, llegará mejor preparado que la U pero estos partidos son distintos. Para la U será como un clásico", vaticina Salgado.

El ex delantero, de todas formas, confía en que Universidad de Chile mantendrá la categoría. "Yo creo que sí, porque no debería estar en otro lugar. Es un equipo grande, que a la larga debieran aparecer en otros lugares. No lo veo bajando a segunda división. Como equipo o institución, tiene que estar en Primera", sentencia.