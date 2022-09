El defensor Nery Domínguez asegura que el momento que están pasando no es todo culpa del entrenador Diego López, que los jugadores también deben asumir la culpa en que no se den las cosas. Si bien precisa en que están trabajando en la semana, deben esforzarse mucho más para que se den los resultados y poder salir de la zona de peligro por el descenso.

Universidad de Chile vive momentos de tensión en el Campeonato Nacional, en la previa del encuentro ante Coquimbo Unido que puede marcar la pelea por tratar de escapar de la zona de descenso en ambos equipos.

Por lo mismo, con un Diego López cuestionado por los resultados obtenidos en el torneo, los azules deben afrontar esta definición del próximo miércoles con el fantasma rondando de una posible nueva salida de un entrenador.

"Esas son siempre cosas que pasan cuando no se dan resultados, son rumores que siempre se dicen. Lo más fácil es cambiar al técnico, pero los jugadores también somos responsables. Tampoco pensamos en un resultado malo contra Coquimbo, trabajamos en lograr los tres puntos que nos permitan respirar un poco y no podemos pensar en un mal resultado o equivocamos el camino. Tenemos que entrenar, achicar errores y salir a ganar. Es lo que tenemos en la cabeza", comentó el defensor Nery Domínguez.

El argentino, quien regresó en el clásico universitario luego de una lesión, asegura que el plantel está mentalizado, aunque muchas veces hay frustración porque los resultados no se les están dando en el campeonato.

"Es una cuestión obvia de confianza que te pasa cuando no se dan los resultados, que trabajas durante toda la semana pensando en conseguir los puntos y que no se de es difícil y cuesta más en esta situación. Tenemos que salir a ganar todos los partidos y no se está dando, es la bronca que da porque se trabaja duro y no se dan las cosas. La única manera de salir de esta es doblegar esfuerzos, trabajar, pulir detalles que son importantes en estos partidos tan importantes. Ahora afrontar partido a partido como una final para salir de está", enfatiza el ex Racing.

Eso sí, asegura que el plantel está cuadrado con su entrenador en este momento, porque lo que pasa no solamente es culpa de las determinaciones de López, donde el camarín también tiene una responsabilidad.

"Sí, claro. Es nuestro cuerpo técnico, nuestra cabeza y dejaremos todo por el equipo, por la gente que nos acompaña. Acá tenemos que ser todos uno y tratar de sacar esto adelante. Confío en mis compañeros, en el cuerpo técnico y la gente que trabaja en el día a día", finaliza.