Álvaro Brun adelantó el duelo de Universidad de Chile ante Unión Española . Aseguró que no están pendientes de la UC , que sentirán las bajas de los seleccionados y que esperan despegar frente a los Hispanos.

En Universidad de Chile no piensan en la UC y quieren celebrar a toda costa ante Unión Española: "Anhelamos la victoria como nada"

Universidad de Chile buscará levantarse de su mal momento este domingo enfrentando a Unión Española. El Bulla se pone al día con el problemático partido pendiente previo al clásico universitario ante Universidad Católica el próximo 3 de abril.

La semana no ha estado nada de fácil, ya que hace un par de días, Santiago Escobar se tuvo que ausentar por un fuerte resfrío en medio de rumores sobre un ultimatum desde Azul Azul. Este jueves, Álvaro Brun conversó con los medios y abordó el presente del DT.

"Eso que se habla son las reglas del juego. Está en un equipo grande, buscamos un resultado positivo, que es lo que todos queremos. A medida que vayamos ganando, todos esos comentarios se van a ir. Yo estoy acá y no se habla de eso, es más de la prensa, pero para eso tenemos que ganar", lanzó el volante.

La U tendrá que enfrentar a Unión Española sin tres de sus figuras: Ronnie Fernández, Hernán Galíndez y José María Carrasco están disputando las eliminatorias. "Primero, enhorabuena por ello, por representar a una selección y es motivo para estar orgullosos y nosotros como compañeros estarlo por ellos", festejó el charrúa.

"A Ronnie, que lo llamen con la edad que tiene y siendo la primera vez, a nosotros nos pone orgullosos, pero se va a sentir en la experiencia, en lo que imponen en la cancha. Son referentes del equipo, pero los que estamos debemos demostrar que estamos a la altura y hacernos cargo de la situación. Se van a sentir, pero tenemos jugadores para sustituirlos", aseguró.

Álvaro Brun también dio detalles de lo que esperan mostrar ante los Hispanos. "Mejoramos en el orden (ante Curicó Unido), pero estamos al debe en la posesión, más situaciones de gol y abastecer a los delanteros con buen juego, que tengan mano a mano. Son cosas que se hacen difíciles por no conseguir resultados. Desde que llegué, no me ha tocado conocer la victoria y lo tenemos que manejar con tranquilidad".

De hecho, el mediocampista recalcó que quieren salir con la victoria del estadio Elías Figueroa Brander. "Este domingo anhelamos la victoria como nada. El último partido se nos escapó, no pudimos mantener el resultado. Hubiese sido lindo, pero fue un empate y ahora pensar en lo que viene, que es Unión Española y ya los conocemos".

No piensan en el clásico universitario

Universidad de Chile necesita un triunfo para llegar con confianza al clásico universitario ante Católica. Eso sí, en el Romántico Viajero no piensan en ese encuentro y solo se enfocan en ir por los tres puntos frente a Unión Española.

"No pienso en el clásico. Me enteré ahora que jugamos contra la UC", dijo Álvaro Brun para luego ir con todo sobre los Hispanos. "Con Unión sabemos cómo juegan, es ofensivo, le gusta tener la pelota. Tuve la oportunidad de verlo en vivo y tiene buenos jugadores, si los dejas jugar, te pueden hacer daño.

La U cambió su esquema de comienzo de temporada ante Curicó Unido y pudo encontrar un juego mucho mejor al mostrado antes. "Nos sentimos un poco más sólidos con ese sistema. Obviamente estamos al debe en lo otro, que es manejar la pelota, en tener más situaciones ofensivas, que no sean solo con centros o pelotazos largos. Este equipo tiene jugadores para hacer eso. Estamos en un momento difícil, cuesta un poco más, pero cada jugador del plantel debe saber manejar esas situaciones. Hay que animarse a más, tener personalidad para manejar la pelota".

Finalmente, Álvaro Brun dijo no estar al tanto de las condiciones climáticas en Valparaíso. "Es el primer comentario que me hacen, hablaré con mis compañeros y veremos la solución. No queremos abusar del pelotazo, queremos jugar más, adueñarnos del partido con la pelota", sentenció.