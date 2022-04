Una particular actividad se realizó en el CDA con integrantes del equipo masculinos y femenino de Universidad de Chile, quienes tuvieron un entrenamiento del equipo que está en plena preparación para los Juegos Parapanamericanos 2023.

Jugadores de Universidad de Chile comparten con la Selección de Fútbol de No Videntes

Un particular entrenamiento tuvo la Selección de Fútbol de No Videntes en miras a los Juegos Parapanamericanos 2023, donde asistieron al Centro Deportivo Azul para compartir con los planteles masculinos y femeninos de Universidad de Chile.

Con una actividad donde se enfrentaron en modo de entrenamiento, para conocer en una actividad otra forma de jugar al fútbol, donde quedaron gratamente sorprendidos por el talento.

Con la participación de Daniela Zamora, Sonya Keefe, Yessenia Huenteo y Yessenia López, por el lado del femenino, además de Hernán Galíndez y Lucas Assado por el equipo masculino, Universidad de Chile tuvo una entretenida participación.

"Queremos demostrar que a pesar de que existan discapacidades visuales, en algunos casos congénita o adquirida, como es la realidad de nosotros, existen las ganas, existe el talento y existen las oportunidades de seguir creciendo como deportistas", comentó Víctor Hugo Silva, capitán del equipo nacional.

Por su parte fue el meta Hernán Galíndez quien sacó la voz por Universidad de Chile, tras su participación.

"Cuesta imaginar lo que han tenido que luchar ellos y muchas veces uno tiene problemas y piensa que por un problema que tiene se termina todo y ellos te demuestran que no. Sinceramente, hoy me llevo una enseñanza muy importante de vida, más que deportiva. Ojalá que mucha gente los pueda conocer, que mucha gente entienda lo importante de lo que ustedes hacen, porque deben ser ejemplo para muchos chicos. Hay muchos jóvenes que deben estar pasando lo mismo que han pasado ustedes, siéntanse orgullosos de lo que están consiguiendo, de lo que son, no solo como deportistas sino como seres humanos", enfatizó el portero ecuatoriano.