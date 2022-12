El año nuevo está a la vuelta de la esquina y en Universidad de Chile se preparan con todo para la temporada 2023. Uno de los flamantes protagonistas del elenco azul es Juan Pablo Gómez, quien tras una consolidatoria campaña en Curicó Unido llega con las credenciales necesarias para pelear un lugar como titular en la pizarra de Mauricio Pellegrino.

Y no la tendrá sencilla, ya que la banda derecha de la U ha sido ocupada por Yonathan Andía, ex seleccionado chileno y hasta hace poco figura en Unión La Calera. En ese sentido, Gómez asume que la lucha por el puesto deberá sacar lo mejor de cada uno: "La competencia me parece muy bien, creo que eso va a potenciarnos y nos hará bien a todos".

El saldo de sus primeros días en la U es favorable. "La verdad es que han sido semanas muy provechosas. Obviamente somos un equipo en formación y de a poco nos vamos conociendo, tanto los compañeros como el cuerpo técnico. Pero ha sido muy provechoso y estoy muy contento. Hemos trabajado muchísimo, se nos vienen cosas lindas, así que vamos por buen camino seguramente", asegura el marcapuntas.

Feliz como perdiz en la U



Pero lo que más motiva a Juan Pablo Gómez es la convivencia en su nuevo equipo. “Los muchachos me han recibido muy bien, estamos armando un lindo grupo de a poco, y toda la gente que se maneja acá también. La verdad es que todo muy acogedor, el club funciona increíble así que estoy muy contento".

Finalmente, el defensor abordó la importancia de los amistosos, como el de este viernes ante Audax Italiano. "Nos van a servir muchísimo, son todos rivales de calidad, vamos subiendo semana a semana. Ya tenemos un apretón fuerte ahora con Audax y seguramente eso va a ir incrementándose con el correr de la semana. Nos servirá mucho para llegar bien parados al torneo”, finalizó.