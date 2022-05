José María Carrasco no piensa en una salida anticipada de Universidad de Chile: "Me encuentro enfocado en la U"

Universidad de Chile vive sin tranquilidad todas las semanas. Ahora cuando la concesionaria está enfocada en el nombre para el nuevo entrenador, informaciones aseguran que hay varios jugadores que viven sus últimos días en el club, como José María Carrasco.

En ese sentido, el central boliviano asegura que nadie le ha comunicado nada, aunque tiene confianza en mejorar su situación.

"Respecto a ese tema lo desconozco. Soy consciente de que salió el rumor hace un tiempo, pero yo lo desconozco. Me encuentro enfocado en la U, los entrenamientos, el nuevo cuerpo técnico de Sebastián y la realidad es que tengo contrato hasta diciembre y estoy mentalizado en eso, en el partido del sábado contra Huachipato", comentó Carrasco.

El defensor de todas formas hace una autocrítica, por su bajo desempeño, asegura que siempre se ha sentido respaldado por el camarín.

"Si bien el balance general me lo hago a fin de año, he venido de menos a más. Venía de un año sin jugar por una lesión. De a poco he tenido la sensación, he venido recuperando la falta en lo futbolístico. Ha sido una temporada complicada, pero el grupo está fuerte en todo lo que viene, pero hoy con todo el cuerpo técnico trataremos de seguir aportando creciendo y al final de año se hará balance de lo que se viene haciendo", enfatiza el boliviano.

Por lo mismo, agradece la confianza que le dio el técnico interino Sebastián Miranda, quien le dio otra oportunidad a los jugadores que no estaban siendo considerados con Santiago Escobar.

"Creo que con Sebastián, no solo yo, nos ha brindado confianza a todo el plantel, a los que no veníamos teniendo continuidad de que todos partíamos de cero y en eso se renuevan ilusiones. Estoy agradecido del profe Santiago que confió en mí, ahora con el hecho de Sebastian nos ha ayudado mucho en zona defensiva, donde hemos mejorado y en el bloque en general da tranquilidad", finaliza.