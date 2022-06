El ex meta de Universidad de Chile manifestó que las amenazas no son lo correcto, pero a su juicio Hernán Galíndez debería hacer oídos sordos a los tontitos. El otrora 25 de los azules cree que el tema va más por el lado de la selección ecuatoriana y el Mundial de Qatar.

Universidad de Chile tiene en dudas la continuidad del arquero Hernán Galíndez. Según informó La Tercera, el meta de la selección ecuatoriana acusó nuevas amenazas de hinchas tras el fallo favorable de la FIFA a la Tricolor por el caso de Byron Castillo.

Así las cosas, el único mundialista del fútbol chileno podría dejar el pasto nacional para fichar por el Aucas en Quito. Antes el portero había recibido amenazas de fanáticos azules.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Johnny Herrera salió al paso y se mostró contrario al deseo de Galíndez para dejar Universidad de Chile. De hecho, el ex 25 del Chuncho manifestó que a su juicio, las ganas de partir responden más a una estrategia para mantener un puesto en la Tricolor de cara al Mundial de Qatar.

“Si fuera por las redes sociales yo me hubiera retirado a los 20 años. Me llegó de todo, y hasta me pusieron lienzos. No es lo correcto, pero tristemente pasa”, dijo Johnny Herrera.

El ex arquero de la U agregó que “hay gente a la que le afecta de una forma y a otros de otra, pero si juega en un equipo grande, al menos en Chile, tiene que estar acostumbrado a recibir. No debería ser tema. Es primera vez que juega en un equipo grande con tantos hinchas”.

Johnny Herrera sentenció que “yo creo que lo de Galíndez va por el lado de que va a jugar el Mundial. De pronto quiere estar más cerca de la selección y tranquilo. (Cristóbal) Campitos está roncando fuerte, creo que le llamó la atención al técnico”.