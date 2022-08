El ídolo de Universidad de Chile , Johnny Herrera , manifestó que si la dirigencia de Azul Azul no sale al menos a explicar sus decisiones, están condenados a la B. Además, no restó responsabilidad al DT, Diego López.

Universidad de Chile cayó ante Universidad Católica de manera estrepitosa en el clásico y los resultados del resto de los partidos de la fecha pasada del Campeonato Nacional la dejaron a un punto de la zona de descenso, complicándola, una vez más, con perder la categoría. Además, las críticas le llovieron al DT del Romántico Viajero, Diego López, por sus decisiones, sobre todo por dejar afuera a Darío Osorio, una de sus grandes figuras, por privilegiar el tono defensivo de su escuadra.

Además, ya hay voces que apuntan a la salida del uruguayo, ante lo que Johnny Herrera analizó en Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, que “no es lo más aconsejable, pero he visto perdido a profesor López en los últimos partidos. Me pareció extraño desde el cambio con Colo Colo cuando saca a Poblete por Seymour cuando va perdiendo. O en la vuelta de Copa Chile cuando hace todos los cambios faltando 30 minutos, no se explica. El esquema ante Católica, cambiando el tándem Poblete con Ojeda”.

“Perdió el rumbo, pero está a tiempo de poder rectificar. Tiene que rememorar cuando jugó con Ronnie (Fernández), Osorio, Vargas y Assadi atrás. Se recuperó Casanova, puede hacer dupla con Nery Domínguez. Debe ser un equipo práctico, compacto, que defienda mejor y dejar que los tres o cuatro de arriba creen y no desarmar la postura defensiva, la U se ve mal cuando la atacan. No debería ser necesario sacar al técnico, pero si de nuevo aparece con un 4-4-2, 3-5-2, 4-4-1-1 va a terminar de confundir aún más al plantel y no es lo necesario en estas instancias”, abundó el Samurai.

Asimismo, dejó una reflexión. “Hay dos puntos súper clave: López tiene gran responsabilidad. No armó el plantel, pero más allá de lo del arquero trajo dos refuerzos que quiso y de mucho valor. Tuvo más de un mes para trabajar. Llegó una semana antes y mandó a los jugadores de vacaciones una semana, tuvo mucho tiempo, lo que tiene un plantel de manera normal antes de iniciar un proceso. Jugar al pelotazo al 9, así juega Malleco en Angol, en el barrio, no es una forma de juego para mí. Se te puede dar en un partido por emergencia, no en todos”, partió en su análisis final.

Para cerrar, fue categórico. “El segundo punto es que si los directores no reconocen la cagá que tienen y si no aúnan fuerzas, la U va a descender. Si no dan la cara para responder por qué no llegó Isla, por qué llegó Roggiero, por qué formaron este plante, por qué trajeron a Escobar. Si no responden todas esas preguntas del medio y no dan la cara quienes son los dueños, que todos saben ya quienes son, van de mal en peor”, remató.