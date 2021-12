El ex arquero y leyenda de los Azules sacó la voz ante la llegada del volante. Dejó la duda instalada sobre el retorno de Carepato al CDA.

Universidad de Chile no descansa ni en el último día del año y sigue trabajando en el plantel para la temporada 2022. Los Azules necesitan dejar en el olvido la crisis que vivieron este 2021 y esperan hacerlo de la mano de Santiago Escobar.

El técnico elegido por Luis Roggiero para liderar el nuevo proyecto del club está enfocado en la conformación del plantel para la próxima campaña y este viernes presentaron a su tercer refuerzo. Se trata nada menos que de Felipe Seymour, quien regresa luego de su paso por O'Higgins.

El volante de 34 años vivirá su tercer ciclo por la camiseta de Universidad de Chile. Su llegada se da luego de una serie de rumores y no lejos de la polémica por parte de los hinchas, que esperaban a otro histórico para el 2022.

Uno de los nombres que ha sonado con fuerza para llegar a la U es Marcelo Díaz. Carepato ha tenido un tranquilo pasar por Libertad de Paraguay tras su salida de Racing de Argentina y desde el club avisaron que, si bien no ha llegado una oferta, están dispuestos a conversar.

El volante y bicampeón de América con Chile no ha escondido nunca su amor por los Azules y, de hecho, sueña con poder volver algún día. No obstante por ahora no hay nada concreto. Eso sí, este viernes sumaron presión de una leyenda del club.

Johnny Herrera sacó la voz tras la llegada de Seymour y lanzó un claro mensaje exigiendo el regreso de Díaz. A través de la cuenta de Instagram de la U y tras el anuncio del retorno del volante, el ex arquero le habló a la directiva.

"¿Y Chelo Díaz también imagino?", fue el breve pero categórico mensaje del Samurái. Uno que de inmediato se ganó la aprobación de los hinchas, que se sumaron al llamado para concretar el esperado retorno de Carepato.

