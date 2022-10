Johnny Herrera valoró el juego de Darío Osorio y lo comparó con el ex Real Madrid, Gareth Bale.

Darío Osorio ha ganado múltiples elogios en su temporada con Universidad de Chile. El joven talento de 19 años, que ha aportado siete goles en la campaña azul en el Campeonato Nacional, ahora sumó una particular loa de un ídolo del club.

Desde su tribuna en Todos Somos Técnicos, el histórico Johnny Herrera alabó el desempeño del canterano y, aunque aseguró que en este último tiempo "se ha estacando", lo comparó con quien fue una estrella del Real Madrid.

"Imagínate que al principio cuando aparece hubo una oferta concreta de cinco millones de dólares por él desde el fútbol inglés y no se termina yendo porque la U no más creo que no lo dejó ir", partió diciendo el exarquero de la U.

"En el último tiempo como que se ha estancado un poquito, pero para mí es netamente por el puesto donde está jugando. Es muy lejos del área y su vocación es totalmente ofensiva, pero cuando le encargan tanto defender como el partido con Unión Española terminó supliendo a Morales por la banda", comentó.

"Cuando empiece destacar más todavía es cuando juegue tipo Gareth Bale: más libre, detrás de un nueve más centralizado y él por la banda. El tipo es bueno y colectivo, acuérdate el gol que la hace a Católica, empieza a encarar por la banda, pared y fue golazo. Por eso digo, es medio símil a Gareth Bale", cerró.