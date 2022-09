Universidad de Chile está pasando por un momento muy turbio por la campaña en el Campeonato Nacional, donde está peleando en la zona de descenso, además por la salida del entrenador Diego López, donde asumió interinamente Sebastián Miranda.

Algo que no ve con buenos ojos el ídolo azul Johnny Herrera, quien aprovechando la pantalla en TNT Sports, se descargó con todo por la situación que están pasando.

"No conozco a Miranda, hay muchos dichos, dimes y diretes, que lo eligieron casi que los jugadores. Se especula que la gente del rancho de Felicevich lo eligió a Miranda. Especulaciones. Se tendrá que poner los pantalones el presidente y cortarla, porque hasta el momento son puras cagadas las que se han pegado.Si le siguen haciendo caso a ese grupito que está ahí, entonces la van a seguir cagando y el equipo va terminar descendiendo", comenzó analizando.

Es que la improvisación que muestra Azul Azul en este momento, donde no tiene definido si Miranda seguirá hasta el final de la temporada, terminó por colmar al ex portero y capitán bullanguero.

"Es que sería redundar en las cagadas que se han pegado hace mucho rato. Ya se mandaron cagadas con Caputto, ya se pegaron recontra cagadas. Perdón, es que me da rabia ya es inentendible. Ya la cagaron con Caputto, Valencia, Romero, entonces qué pretenden. Cuando asume Romero ganamos 5-0 en Santa Laura, un baile, con un partidazo. Ganamos el segundo, el tercero y se acabaron las ideas. Es muy distinto tratar con cadetes que tratar con un plantel", comenta Herrera.

Por lo mismo, cree que no es buena idea poner a un técnico porque lo piden los jugadores de Universidad de Chile, entendiendo que, bajo su criterio, el camarín no tiene peso para pedir algo así.

"Se dice que los jugadores quieren a Miranda, pero qué pueden opinar si se han mandado puras cagadas. No aportan nada. Los grandes no aportan nada. Los vas a entrevistar y no aparece ninguno, porque no ponen la cara. Qué espera la dirigencia de la U para ponerse los pantalones como corresponde y llevar a un tipo que sea un líder innato y que tuviera trayectoria en el club. Estás perdiendo tiempo. El que sea Ronald (Fuentes), Vitamina, el que sea porque estás perdiendo tiempo. Hasta Musrri haría las cosas mejor", destaca el ex capitán.

En ese sentido golpea la mesa con la directiva pidiendo que asuma un entrenador con trayectoria y que enfrente a un camarín que está diciendo y tomando atribuciones que no le corresponden.

"Por último, Musrri, Ronald, cualquier tipo, se pueden pasar por la raja a los que se creen jineta y están remando al revés filtrando cosas. Entonces tiene que ser de esa forma o el equipo va a descender. Miranda, que el tipo ayude, yo entiendo que tampoco quiere dirigir en primera, tiene un proyecto en cadetes, pero que ayude. También lo puede hacer Valencia o Romero, pero no es la solución. La U con Romero terminó a cinco minutos de defender porque Clark no quiso llevar al Flaco Leiva, él no quiso", finaliza.

