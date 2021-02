Larrivey y duelo clave de la U contra Antofagasta: "Al plantel lo veo muy motivado y el próximo torneo aspirar a pelear el título"

Universidad de Chile recibe a Deportes Antofagasta este sábado desde las 18:30 horas en el Estadio Nacional, por la 34° y última fecha del campeonato nacional 2020. Los azules aún no espantan la liguilla de promoción a la Primera B, pero dependen de sí mismos.

“Al plantel lo veo muy motivado, muy bien. Sabiendo que se ha mejorado sobretodo estos últimos tres partidos en un año muy difícil y complejo. Pensábamos que a estas alturas estaríamos enfocados simplemente en la clasificación a las copas, pero este tema de la tabla ponderada que es tan difícil de explicar… en mi casa, mi familia, mis amigos me preguntan cómo es la situación y se me hace difícil todo este tema del 60% el torneo pasado, 40% éste otros. Pero es lo que hay”, dijo Joaquín Larrivey en conferencia.

Agregó: “creo que hemos hecho un campeonato de transición, se venía de un 2019 muy complicado y éste ha sido bueno. Aspiramos a más porque la U es una institución que obliga a pelear los títulos. Esto es una base para el próximo torneo aspirar a estar más arriba, eso significa pelear el campeonato”.

“Nos estamos preparando para la última final que nos queda, Antofagasta. Hoy estamos en la quinta posición, ellos igual están ahí a un puntito. Han hecho un torneo similar al nuestro en resultados. Será muy disputado, muy parejo. Ojalá lo podamos destrabar para desplegar nuestras armas futbolísticas. Será un partido cerrado, somos dos equipos muy similares”, complementa.

Respecto a su rendimiento individual, el delantero sostuvo que “siempre me sentí tranquilo porque uno hace las cosas bien, me refiero a entregarse al máximo, después en el fútbol pueden pasar un montón de cosas. En ese período que me tocó no marcar, al igual que en otro del campeonato, siempre mantuve la tranquilidad sabiendo que volvería, me mantuve la mayor parte del torneo como el goleador hasta que me pasó Zampedri, pero la mentalidad de mejorar era la misma, igual como cuando me tocaba hacer goles”.

Por último fue consultado si en el camarín del Chuncho pesó en algún momento la posibilidad de afrontar una hipotética liguilla por el descenso en un superclásico contra Colo Colo.

“No se nos pasa por la cabeza otro tema que no sea ganar. En el fútbol hay tres resultados, pero no visualicé ese partido de desempate, soy muy positivo sabiendo que hoy dependemos de nosotros y nadie más. No veo lo que hace el rival de enfrente. Tenemos lo nuestro para no jugar esa bendita liguilla”, concluyó.