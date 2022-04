La vida le cambió a Joaquín Larrivey y su familia una vez que tuvieron que dejar Universidad de Chile, donde la idea de terminar su carrera en el país tuvo que tener un nuevo giro, uno que los llevó a Italia.

Por lo mismo, desde el Cosenza Calcio, el delantero asegura cómo les vino esta nueva aventura para toda la familia.

"La verdad es que cuando surgió la propuesta de venir a Italia sabía que venía a un equipo que estaba en plena lucha por mantener la categoría. Es una categoría muy difícil, muy competitiva, donde hay jugadores de todo el mundo. Sabía que venía a un equipo que estaba con mucha necesidad de puntos, venía después de dos meses de que se había terminado el torneo en Chile, entonces hice una minipreparación pero obviamente personal, con lo cuál siempre falta lo futbolístico, pero bueno. Traté de adaptarme lo más rápido posible, me costó un poquito la primera semana, ahora ya de lo más bien", comentó en entrevista en Deportes 13.

Pese a todo, siguen con el lazo con Chile, donde estaban cómodos y habían pensando que seguirían por muchos años, teniendo en cuenta que en algún momentos les habían dicho que renovarían por la U, algo que quedó en el olvido.

"Hay costumbres y diferencias como en todos lados, nosotros estabamos muy acomodados en Chile como familia, nos tocó volver a empezar, los nenes en el jardín que de a poquito se van soltando. Al principio costó un poquito porque mi mujer ya tenía toda su rutina armada en Chile, su vida social, sus actividades, tanto de yoga como de gimnasio y otras cosas que acá costó porque no estamos en una ciudad grande entonces cuesta un poco encontrar algunas cosas pero estamos bien", destaca Larrivey.

Por lo mismo, no extrañó que hace unos días el delantero, quien es activo en sus redes sociales, compartiera una imagen del documental de Víctor Jara que está en Netflix.

"Chile nos dejó muchas cosas, todo los lugares por donde hemos pasado nos han dejado muchas cosas, pero en Chile aparte de ser lo más reciente nos sentimos muy ligados. Mi mujer nació allá cuando su papá jugaba en Católica. Y yo no tenía tan presente, o sea sabía pero no conocía a profundidad lo de Victor Jara y vi el documental y me encantó. Obviamente lo publiqué para que la gente que tal vez no esté tan interiorizada en el tema pueda verlo porque realmente me gustó mucho, deja muchísimas cosas y me dieron más ganas de seguir conociendo sobre esa parte de la historia tan especial de Chile", detalla.

En ese sentido, Larrivey revela que estuvieron cerca de permanecer en el país, aunque fuera de la U, pero que tomaron una determinación familiar.

"Sí, hubo la opción de quedarnos en Chile, pero en un momento con mi mujer decidimos que lo mejor era buscar nuevos horizontes, esperar una alternativa que fuera lejos y surgió lo de Italia, pero también hubieron otras pero consideramos que no eran lo mejor para nuestras vidas. Acá estamos felices", finaliza.