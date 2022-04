Universidad de Chile se juega un importante partido este sábado 16 de abril recibiendo a Palestino en el estadio Santa Laura por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2022, donde una caída ante los árabes podría terminar por sepultar el paso de Santiago Escobar por la banca azul.

Pese a eso, en el Romántico Viajero confían en que el trabajo de Sachi rinda frutos y así lo dejó en claro recientemente Jeisson Vargas, quien abrió su corazón en diálogo con La Tercera y tras ser consultado por si les molesta que se hable de un posible nuevo técnico fue claro.

"Hoy nosotros tenemos un técnico que es Santiago Escobar y creo que sería una falta de respeto, más allá de que se tomen o no decisiones, hablar de traer otro técnico o de la posibilidad de que eso suceda", indicó el mediocampista ofensivo azul de 24 años.

Tras eso, le preguntaron al respecto de si el plantel está alineado con el técnico colombiano y apuntó que "este es un grupo que es bien unido. Bastante. De hecho, pese a que somos varios jugadores nuevos, se ha hecho un muy buen grupo y todos tenemos las ganas de sacar esto adelante".

Sobre si Escobar debe seguir o no en la U, Vargas apunta que "eso es algo personal y me lo guardo para mí. Lo sabrán quienes deben saberlo, pero no soy yo quien toma esas decisiones, por lo que a mí no me corresponde hablar de eso. Lo que me toca es entrenar al máximo y dar lo mejor de mí en cada partido".

Después, el formado en Universidad Católica se refirió a los motivos que tuvo para vestirse de azul y confesó que "no fue tan difícil tomar la decisión. Lo hablé con mi familia, la gente que me asesora, mi representante y encontramos que este equipo era la mejor opción para mi futuro porque se iba a armar un proyecto nuevo y estaba la motivación de cortar la mala racha que venían teniendo como equipo, donde peleaban el descenso o no obtenían los resultados a los que estaban acostumbrados".

Además, Jeisson Vargas fue consultado por la arriesgada decisión de llegar al Centro Deportivo Azul y si lo ve como una gran opción para que su carrera pegue el salto definitivo, y no dudó para decir que "sí. También era una de las razones que tenía para venir a Universidad de Chile. La vitrina de la U, al ser un equipo grande, me permite jugar mucho con el futuro de mi carrera. Podría decir que este club es una chance para dar el salto que necesito".

"Mi vida ha sido súper esforzada y me gusta este desafío. Obviamente no lo haré solo, pero sí me gusta ser parte del grupo que intenta poner a la U donde siempre debe estar, que no es otra cosa que peleando títulos y copas internacionales", complementó.

Para cerrar, le preguntan por sus metas en el balompié e insiste en que "la U es una vitrina muy grande y yo puedo aprovecharla de muy buena manera. Puedo tener buenas actuaciones, ser llamado a la Selección y una posible venta futura a un equipo del exterior".

¿Y en qué lugar del mundo le gustaría jugar? Europa, específicamente España. "Cuando era chico, siempre me gustó el Barcelona. Pero es la liga española la que me seduce, por el buen trato al balón que le dan y el juego colectivo. De chico siempre lo he dicho, pero después uno se da cuenta de otras cosas en el fútbol, que van más allá de la diversión", cerró.