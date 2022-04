En Universidad de Chile quieren volver al triunfo este viernes cuando visiten al Audax Italiano en un partido atrasado por el Campeonato Nacional, el que se jugará desde las 14.00 horas en Valparaíso.

Un duelo que puede marcar la continuidad en el proyecto del técnico Santiago Escobar, que se ha llevado toda la crítica por el mal desempeño de los azules en esta temporada.

Algo que si bien se viene conversando, el volante Israel Poblete asegura que no los saca de su mentalidad de buscar la victoria, porque es un tema que le toca a los dirigentes.

"Esas cosas no nos incumben, son de la dirigencia. Como jugadores estamos entrenando y sumando donde nos toca y dejando todo para ganar. Las determinaciones que se tomen son de otra parte, el plantel está comprometido para poder ganar", comenta Poblete.

En ese sentido, Escobar aseguró en su última conferencia que estaba claro que faltaba reforzar el plantel, lo que se tomó como una crítica a los nuevos nombres que llegaron en la temporada, algo que Poblete acepta pero asegura que se puede mejorar.

"Personalmente creo que cada uno está en el derecho de opinar, sobre todo en el momento que no ha sido bueno, lo recibo con humildad. Sabemos que no hemos tenido un buen funcionamiento. Esto es parte del fútbol, a medida que podamos mejorar y ganar podremos demostrar porqué estamos acá. No me lo tomo de mala forma, cada uno puede criticar. Lo que se ve en cancha no es lo que queremos, necesitamos ganar y jugar bien", detalla el volante.

Por lo mismo, pensando netamente en Audax Italiano, nuevamente se pueden dar cambios de nombres en la formación, donde suena fuerte Franco Lobos acompañando en el ataque a Ronnie Fernández, ante los pocos entrenamientos que tiene Cristián Palacios, quien ya está recuperado.

"Hay una rotación importante del equipo, a Franco lo veo bien, siempre entrena bien y suma mucho al equipo. Si le toca la oportunidad lo hará bien. El equipo en general tiene muchas ganas y disposición de entrenamiento y es importante que todos se vayan sumando. La competencia ayuda para que los niveles vayan subiendo", finaliza.