El ex futbolista de Universidad de Chile, Hugo Droguett, analizó el momento que vive el club en la previa del clásico universitario. Dice que la falta de estadio ha sido un factor importante en la complicada situación de los azules.

Hugo Droguett: "La falta de estadio no es culpable de la situación de la U, pero es un factor importante"

Universidad de Chile recibe a Universidad Católica este sábado a las 15:00 horas en la reapertura del Estadio Nacional, que tendrá sólo hinchas azules.

Sin duda la localía en aquel recinto puede ser un factor para que el equipo dirigido por Diego López tome confianza y levante cabeza en la lucha por no descender.

Hugo Droguett, ex jugador de Universidad de Chile, conversó con Redgol en La Clave y analizó el momento que vive el equipo, además de desearle suerte para el sábado.

"Es un partido clave en caso de que gane la U le va a generar mucha expectativa, todos sabemos qué es ganar un clásico, lo que genera para la semana y para la U es fundamental sumar puntos de ahora en adelante", señaló el ex Cruz Azul, entre otros.

Sobre la localía en el Estadio Nacional, indicó: "Lo que genera la gente de la U es algo especial. Es lo que viví en terreno, la gente de la U genera algo inexplicable y sin duda que el apoyo de la gente va a ser fundamental. El público va a gritar hasta el cansancio hasta que se dé el resultado".

"En el último tiempo la U ha sufrido mucho y no se lo merece, porque tiene una hinchada incondicional y creo que es momento de que todo eso se arregle", añadió.

Respecto de la falta de estadio de la U, comentó: "Seguramente que el estadio no es el culpable de la situación de la U en los últimos años, pero sin duda es importante. El Estadio Nacional siempre ha sido la casa de Universidad de Chile, entonces uno se siente local en ese estadio, más con el apoyo de toda la hinchada".

Luego, reflexionó: "Seguramente hay muchos factores, porque no hay un proyecto definido, mucho cambio de mando, de dirigentes, de técnicos, de jugadores. Entonces así es complicado tener buenas campañas, porque no se ve una línea, no sabemos para dónde va la U".

Finalmente le puso sus fichas a Darío Osorio en el clásico: "El jugador que está marcando la gran diferencia en la U y que nos va a sobrepasar a todos es Osorio. Se está poniendo el equipo al hombro con tan poca edad".