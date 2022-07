Históricos de la U preocupados de cara al Superclásico: "Hay mal augurio, jugando así no se le puede hacer daño a Colo Colo"

Universidad de Chile cayó contra Ñublense por 1-0 jugando como local en Valparaíso, dejando muchas dudas en el equipo de Diego López. Y jugadores históricos del Bulla señalaron su disconformidad por el juego que exhibe el elenco azul.

"No puede ser que en estos partidos les tiren un pelotazo frontal y los sorprendan, está bien que hay que coordinar las líneas pero no puede ser, eso es básico. Ni siquiera son pelotazos en diagonal. Es increíble, una cosa de locos", comentó Cristián Castañeda.

Agregó que "me decepcionó Domínguez, no ha mejorado a la U, aunque tiene que tener más tiempo. Pero ese pelotazo que lo sorprende es muy decidor. Lo sorprenden dos veces hoy y en el partido pasado ya pasó dos o tres veces. Me llama la atención esa descoordinación".

En tanto Roberto Reynero piensa que el tema va más allá del DT López. "No pienso que haya cambiado tanto esta U, ya podemos poner a cualquier técnico y no va a funcionar. Hay que tomar cartas en el asunto con los jugadores, esos son los que están fallando", contó el emblemático jugador de la década de los 80.

Reynero agregó que "no puede ser que en dos años pasen 6 ó 7 técnicos y no mejores. Entonces estamos equivocados en la parte de contratación de jugadores. Hay jugadores de bajo rendimiento, así es difícil que mejore el colectivo".

La U enfrentará a Colo Colo en dos semanas más, algo que preocupa a estos ex futbolistas que no ven forma en que se pueda hacer un partido importante contra el puntero del torneo nacional.

"Es mal augurio de cara al Superclásico, estamos dos o tres peldaños más abajo de Colo Colo y que muchos equipos de Chile. Tampoco es que Ñublense le pintara la cara, hizo lo justo y necesario nada más, aprovechando las falencias de la U", dijo el Scooby Doo.

Reynero en tanto manifestó enérgicamente que "jugando así no sé por dónde la U le puede hacer daño a Colo Colo, no creo que sea esta la oportunidad por la calidad de nuestros jugadores".