Históricos de la U piden que el tema del descenso siga latente tras el triunfo: "Quedan tres finales todavía, que no haya relajo"

Ex jugadores de la U valoraron el triunfo ante La Serena asegurando que a estas alturas del torneo no importa la forma de juego, pues lo principal es sumar los puntos necesarios para no terminar ahogados con bajar a Primera B.