Universidad de Chile tiene un dolor de cabeza grande con Hernán Galíndez. El portero nacionalizado ecuatoriano quiere partir, pero la dirigencia de los azules sabe que despotenciar al equipo es complejo por la situación que viven.

De todas maneras, los históricos de la U creen que en el equipo titular no hay problema en eso debido a que el suplente, Cristóbal Campos, está a la altura y tiene todas las condiciones para poder rendir de buena manera.

Redgol conversó con emblemas del Bulla y coincidieron en que "Campitos Compadre" no va a defraudar. Como César Vaccia, quien incluso le pone la mochila de parecerse a Johnny Herrera.

"Lo he visto jugar y lo hace bien, me recuerda a nuestro querido Johnny cuando empezó. De hecho él piensa que es el nuevo arquero de la U y yo creo que es el nuevo Johnny Herrera, así lo veo", contó el DT bicampeón con los azules.

Agrega que "es seguro, tiene tranquilidad. Galíndez es buen arquero, pero se pudo invertir en otro jugador. Es una buena oportunidad para este chico y además liberas cupo de extranjero. Con Unión salvó el partido, lo he visto bien. Hay que darle confianza".

En tanto Roberto Tomatín Rojas contó que "ha dado muestras de que se la puede para el arco de la U. Y por biotipo es el recambio para el arco chileno, es un chico que tiene las condiciones para crecer. Lo he visto jugar y me gusta. Si lo logran mandar a Europa para que crezca más aún, puede ser de selección".

Piensa además el ex portero de la U que "esta teleserie también la arma la U, que trae un arquero mundialista (Galíndez) pero no era lo que necesitaban, tienen otras necesidades más grandes. Quedarse con este chico era lo que debieron hacer a principio de año".

Para Víctor Hugo Castañeda "si bien no ha jugado tanto, lo ha hecho bien. Se nota que es un arquero con muchas condiciones. El arquero de la U tiene que ser dueño de algo más que el área chica, aún tiene que aprender, pues no se puede quedar solo. Me da la confianza, pero ojo, que si después no está Campos quién va a atajar, necesita competencia".

Finalmente Patricio Reyes manifestó que "creo mucho en la juventud, aunque ahora la cosa es con pelota, es diferente. Le tengo fe, además que no hay más opciones, no van a traer a otro jugador, no corresponde. Confío que Campos debe apechugar y crecer rápido".