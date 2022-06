La llave de Copa Chile ante General Velásquez no dejó tranquila a la familia de Universidad de Chile. El elenco laico clasificó luego de superar por 4-3 en el global a un elenco que está dos divisiones más abajo, desnudando falencias de la escuadra que se vienen repitiendo hace un largo rato.

Históricos que jugaron en la U reflejaron a Redgol esa preocupación, asegurando que se debió haber visto un equipo más contundente, aunque el tiempo de trabajo de Diego López no es mucho como para que se vea reflejada su idea.

Cristián Castañeda comentó que "no hay mucho análisis, hay dos divisiones de diferencia y eso se tenía que notar, más allá de todo lo que ha pasado. La U empezó bien, pero se relajó y General Velásquez de a poco empezó a hacer partido".

El Scooby agregó que de cara al Campeonato Nacional "se ve difícil que la U repunte jugando así, no hay otra lectura. Y ahora es ganar o morir, la cosa está complicada. Lo único que nos salva es que creo que hay equipos un poco más malos que la U".

De todas maneras, añadió que "eso no puede ser un consuelo, cómo se va a salvar porque hay tipos que juegan peor. Hay que salvarse por méritos propios, no por errores de los rivales".

En tanto el ex goleador Sandrino Castec comentó que "la U compitió con un equipo de menos categoría, debe replantearse urgentemente las cosas para que no le pase lo mismo en el torneo. No tiene ideas tanto dirigencial como deportivamente, es difícil pensar que la U va a cambiar de un día para otro".

Manifestó además que "esta llave era clave de cara al desempeño en el torneo y deja dudas, pero hay que pensar en lo positivo. El DT lleva dos partidos y no hará un cambio grande de un día para otro. En el torneo nacional no hemos andado bien y vuelven las interrogantes de lo que va a pasar con la U. No será fácil revertir lo que ha pasado en los últimos meses".