Universidad de Chile volvió al triunfo tras mucho tiempo. El equipo de Diego López, tras empatar con Cobresal en El Salvador, derrotó a los de Gustavo Huerta en el estadio Elías Figueroa Brander por 1-0 con golazo de Darío Osorio, se abrazó nuevamente y clasificó a los cuartos de final de la Copa Chile, llenándose de confianza en la previa del clásico universitario ante Universidad Católica rival con el cual, dicho sea de paso, también se verá las caras en la ronda de los ocho mejores de este certamen.

Esto dejó felices a los históricos azules. César Vaccia, por ejemplo, hasta bromeó en diálogo con RedGol. “En este minuto voy a Plaza Italia, te digo al tiro, por si alguien me quiere acompañar. Nos encontramos ahí los chunchos, tenemos que celebrar. Es importante por la motivación para el partido con Católica, siempre será mejor llegar con un triunfo, vitalizado, eso va a ayudar y construirá a que la U ande mucho mejor en el clásico”, aseveró.

Además, el DT bicampeón con el Romántico Viajero dijo que “destaco el trabajo de equipo, funcionó bastante bien, mucho mejor que otras veces. Cuando hubo que defender, defendió bien. Querían ganar, eso me pareció, se respiraba esa cuestión positiva. Y así fue, cuando uno quiere ganar siempre tiene más posibilidades, en vez de tener ese pensamiento fatídico que te van a empatar”.

Por su parte, Roberto Tomatín Rojas aplaudió al entrenador. “Veo que López va buscando competitividad, para que eleven todos los niveles. Esta Copa le sirvió mucho, hizo cambios, le resultó, avanzaron y esto sirve para la confianza, que es fundamental. Me gusta este tipo, hace cosas, intenta en un momento complicado. Ahora trató de dar competitividad para que haya más lucha por el puesto. Que no sea llegar y cagarla en un momento, que duela hasta el alma porque no vas a jugar más ya que viene el de atrás respirando fuerte. Veo eso en Universidad de Chile ahora”, sentenció.

Finalmente, el ex arquero se la jugó con todo para el sábado, cuando la U reciba en el Estadio Nacional a la UC. “Católica no le va a ganar a la U. No le gana. No le va a ganar. No va a perder con Católica”, concluyó.