Históricos de Universidad de Chile se conforman con un empate en el clásico universitario: "Esta U no juega nada y no le gusta a nadie"

Universidad de Chile llega al clásico universitario con un buen antecedente. Los azules derrotaron a Unión Española en su última presentación y superaron a Universidad Católica en la tabla de posiciones. Pero tampoco es para descorchar champaña.

Eso es lo que piensan dos ex jugadores históricos consultados por RedGol, Héctor Chico Hoffens y Cristián Scooby Castañeda. El primero en hablar es el ex delantero, con un balance muy crítico sobre la escuadra de Santiago Escobar.

"La U necesitaba los puntos ante Unión, para reivindicarse y llegar bien. La fe es lo último que se pierde, pero la U no juega a nada y ese es otro cuento. No le gusta a nadie, no sólo a mí y todos dicen que no hay idea de juego, sistema o estilo", lamenta el escurridizo ex ariete.

Castañeda coincide. "A la U no la veo con ese fondo para poder collerear, pero en partidos así aflora otro tipo de cosas. Aunque no tenga posibilidades de llegar como favorito, hay esperanza y optimismo por la manera de encarar los últimos partidos", asume el mundialista.

El ex lateral cree que "el empate no es mal resultado. El empate con Unión era bueno y terminamos ganando. No es por ser conformista, pero hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra, al margen de que uno quiera ganar", reflexiona.

La U mete ganas



Lo que no está en duda de los históricos es precisamente la voluntad de Universidad de Chile al momento de ir en búsqueda de mejores resultados. El Chico Hoffens asegura que "quedan las ganas, pero falta la claridad futbolística, hacer las cosas bien, ir en pressing, o hacer enroques. Pero hoy no se ve absolutamente nada", lamenta el escurridizo ex extremo.

Cristián Castañeda reconoce que "lo que podemos destacar es que meter ganas. A falta de otra cosa, la verdad es que no hay muchas respuestas en lo otro, pero la U está poniendo lo que hay que poner", valora el ex defensor.