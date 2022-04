Ex cracks azules se quejan por no seguir el camino del archirrival: "Colo Colo supo salir de su problema, pero en la U no se dan cuenta de la situación en que están"

Universidad de Chile perdió contra Coquimbo Unido y los fantasmas del mal rendimiento exhibido en este Campeonato Nacional aparecieron nuevamente para los azules, que están más cerca de la parte baja que de los punteros.

Históricos del club conversaron con Redgol y analizaron el triste presente, comparándose incluso con lo sucedido con Colo Colo el año pasado, cuando pelearon el descenso pero a los meses siguientes supieron salir a flote.

"Se pierde de nuevo y ahora con uno de los colistas, que era partido para recuperarse. Eso preocupa, te hacen un gol en el último minuto. Hasta cuándo van a hacer mal las cosas. Por ejemplo Colo Colo salió de su problema, pero la Universidad de Chile no se da cuenta de la situación en que está", indicó el ex meta Roberto "Tomatín" Rojas.

En tanto Héctor Hoffens, ex delantero de la década de los 80, indica que "esto no da para más, la U tocó fondo hace rato. No es de ahora. Viene de gestiones anteriores. La U no juega a nada hoy, para mí viene todo malo".

Hoffens ve una pura forma de salir adelante: apostar por los jóvenes. "Yo no sé si es buena o mala idea cambiar todo de nuevo, pero dentro de lo que he escuchado que hay promesas juveniles que afloran, pienso que es la única forma. Que le den oportunidades a los que nacieron en el club y saquen a la U del fondo. Que haya proyección".

De hecho, el Chico Hoffens agregó con el dolor de su corazón que "no veo a la U porque me da vergüenza lo que hacen, hace tres o cuatro días enterramos al ídolo máximo (Leonel Sánchez) y nos encontramos entre varios y llegamos a la misma conclusión: hicieron tira a la U".

En tanto Tomatín Rojas agrega que cambiar a Escobar no va a ser la solución. "Sigo manteniendo que los procesos deben seguir, soy un defensor de eso. Tendría que ser algo absolutamente irresistible y que el DT diga que no puede sacar esto, Escobar tendría que tener dudas. Pero si está convencido, mejor que siga el proceso", manifestó.