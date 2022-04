Un gran grupo de hinchas azules se reunió en la noche del lunes fuera de la casa central de la Universidad de Chile, para poder entregar una carta al rector Ennio Vivaldi, para que puedan intervenir en el directorio de Azul Azul por el que, aseguran, es un mal manejo de la concesionaria.

Con cantos, banderas, lienzos, una parte de la masa entregó una carta al rector de la Universidad de Chile, donde le pedían trabajar en conjunto para lograr cambios dentro del directorio de la empresa que rige los destinos del club.

Tras poder entregar la carta, los representantes de la barra Los de Abajo, manifestaron ante la multitud el encuentro que tuvieron con Vivaldi.

"Tuvimos una reunión súper grata. Fuimos recibidos por el rector, directamente por él no por sus asesores. Leyeron la carta, están agradecidos por el comportamiento. El rector se compromete a trabajar por la forma de recuperar el club. No va ser fácil, ellos se van a dar inicialmente, para dar una respuesta, un plazo de trabajo de un mes, por lo cual ellos ya vienen trabajando. Nosotros le ofrecimos el apoyo de todos nosotros, que no se encuentran solos, que están respaldados por todos nosotros bajo un marco de respeto en cuanto a lo que somos de los hinchas de la U, lo que representamos. Ellos se comprometen a trabajar y hacer reuniones en el directorio porque tampoco están conformes con el manejo que tienen con el club, porque no están representando los valores de la universidad", comentó uno de los voceros, según consigna el medio La Voz Azul.

Si bien no se reportaron incidentes, los hinchas azules se han comprometido en seguir realizando manifestaciones por el trabajo que está llevando adelante Azul Azul.

La Carta

"Estimado rector, Ennio Vivaldi:

Junto con saludar y a través de la presente, le comento que por historia los hinchas de la Universidad de Chile hemos sido apasionados e incondicionales, nunca nos han regalado nada, todo lo ganado lo hemos merecido y nosotros desde la galería no dejamos de alentar al equipo sin importar el resultado.

En la actualidad y con el tiempo el descontento de nuestra gente ha ido en crecimiento producto de cómo se han dado las cosas desde que asumió esta concesionaria. Han lapidado la tradicional mística que por muchos años nos ha caracterizado, aquella mística de la cual nos hablaban nuestros abuelos, padres y familiares. Nos sentimos pasados a llevar, sin voz alguna y sin representación; con sus malas decisiones, no han respetado este club, ni a su fiel hinchada, ni siquiera los colores de nuestra camiseta, han cambiado incluso el lugar en donde por siempre ha permanecido la U; al lado de nuestro corazón. A los ojos de esta dirigencia y concesionaria somos simplemente un cliente más. Ellos no entienden que esto no es una empresa, es un club deportivo de fútbol y nosotros palpitamos con este club, vivimos cada día por nuestro club, para nosotros es un sentimiento que llevamos desde niños. Nosotros estamos aquí por nuestra incondicionalidad al club, a esta camiseta que llevamos en el alma. Ellos están acá para lucrar, ni siquiera son de la Universidad de Chile algunos y todos los que vienen, llegan a llenarse los bolsillos a costa del sentimiento de millones de personas; niños (as), jóvenes, familias enteras que vibramos cada día con anhelo de ver fin de semana tras fin de semana salir a la cancha al equipo de nuestros amores.

Esos dirigentes ineptos no han hecho nada bien, deberían ser autocríticos y dar un paso al costado, no les interesa la historia del club, los jugadores referentes, ni tampoco los formados en casa. Traen jugadores que han jugado en los equipos rivales y otros jugadores que ni siquiera merecen vestir esta camiseta. Nosotros pedimos respeto por los jugadores azules, que sienten la camiseta como nosotros los hinchas. No importa si perdemos o ganamos solo importa que dejen la vida en la cancha como nosotros lo haríamos y como hacemos cada fin de semana, como lo hacemos que a pesar de resultados negativos, con malas campañas, a pesar de toda adversidad a nuestra fe y sentimiento permanecen intactos; expliqueme Ud. ¿Cómo un equipo que pelea el descenso, se disputa a jugar salen las entradas para el encuentro deportivo y esta gente las agota en 5 minutos, si eso no es amor, entonces Don Ennio, qué es? Es un amor inconmensurable que no se explica; que quienes no lo sienten, no lo entienden y por ende no asimilan la tristeza y frustración que tiene a millones de personas con una parte de su historia de vida quebrada ante la realidad actual de nuestra institución.

Nuestra intención es unirnos con la casa de estudios y tener voz y voto en las decisiones para que se vean reflejadas en cancha. Azul Azul no merece llevar el nombre de esta gloriosa institución llamada Universidad de Chile ni estos hermosos emblemas que llevamos tatuados en la piel.

Esperamos con la mano en el corazón que escuche a la hinchada más fiel del país. Atentamente. El pueblo azul", dice el documento.