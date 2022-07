Universidad de Chile esperó mucho por Nery Domínguez, pero ya lo tiene en sus filas. El defensor argentino de 32 años llegó como agente libre desde Racing Club de Avellaneda, donde fue despedido como un ídolo. Y de inmediato apunta a meterse en el equipo titular de los azules para enfrentar a Deportes Antofagasta en la 17° fecha del Campeonato Nacional, que por ahora los tiene ubicados en el 11° lugar con 20 puntos al cabo de 16 cotejos.

En la Academia, el oriundo de Cañada de Gómez disputó casi 140 partidos. Dos de ellos fueron ante la U en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018, algo que el futbolista tiene en su recuerdo. "Me tocó enfrentarlo, tanto acá en Chile como en Argentina. Tocó primero acá y fue un marco de público espectacular. Jugamos en el Estadio Nacional y ese día la cancha estaba explotada. Salió un lindo partido, pero recuerdo ese marco que fue muy bueno", afirmó el Tata, quien también militó en Independiente, en unas declaraciones difundidas por el departamento de comunicaciones de Azul Azul.

"Y después jugamos en Argentina la vuelta. En ese momento no imaginaba que me tocaría vestir esta camiseta cuatro años después, pero sí me gustó mucho venir y jugar en el Estadio Nacional. Ese es por ahí el destino que te marca cosas. Es un club que me gusta, estoy muy contento con este paso y con el mucho cariño que me han demostrado sin conocerme", agregó Nery Domínguez.

Luego de tener unos intensos primeros días en Chile, el ex Rosario Central estuvo presente en el estadio Santa Laura-Universidad SEK. En uno de los palcos del recinto, a metros de Eduardo Berizzo, pudo ver in situ la postrera victoria de la U ante Unión La Calera, algo que ocurrió gracias a una contorsión y cabezazo de Bastián Tapia.

"Me gustó el equipo, se ve que hay un buen trabajo aunque el cuerpo técnico llegó hace poco, tratan de jugar por abajo, de ser un equipo dinámico, presionar arriba y generar situaciones. Eso está bueno. Trataré de adaptarme rápido a esa forma de jugar", manifestó el futbolista, quien también registra un paso por el Querétaro de México.

Nery Domínguez llega como defensor a la U, pero brinda la opción de jugar en otro puesto

El entrenador de la Universidad de Chile, Diego López, zanjó la discusión antes de que Domínguez arribara a Chile: en los laicos, el trasandino será zaguero central. "Estoy abierto a cualquier posibilidad, siempre tratando de sumar. Si me precisa en la defensa lo haré con gusto y también tengo la posibilidad de ocupar una posición en el mediocampo, donde he jugado casi toda mi vida. Pero siempre estoy a disposición de lo que requiera el equipo", aseguró el jugador.

Marcelo Díaz y Eugenio Mena fueron compañeros del defensor en Racing Club. Y ambos tuvieron experiencia en la U, algo que le sirvió a Domínguez para interiorizarse en los días previos a su desembarco en el Centro Deportivo Azul.

"Tuve la posibilidad de tener compañeros chilenos que han jugado en este club y me han hablado maravillas. Entonces cuando uno está con esa posibilidad y que te hablen tan bien te da ese empujoncito para tomar la decisión", cerró Nery Domínguez.