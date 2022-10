La polémica por el duelo por la semifinal de Copa Chile entre Unión Española y Universidad de Chile sigue dando que hablar. Si bien el partido está programado para el miércoles en Talcahuano, en la vereda hispana no ha pasado desapercibido el tema.

Si bien el conjunto de Independencia se descargó esta semana en Twitter, para dejar constancia de todas las modificaciones que ha tenido el encuentro, cosa que no les ha gustado, ahora fue el turno del técnico Gustavo Canales, que asegura que sabe que la U por ser un equipo grande se le mida con otra vara.

"Sin duda, yo estuve en las dos veredas y conozco bien cuál es el trato, todos lo conocemos. No hace falta jugar o conocer la interna de un club grande para entender que la convocatoria hace fuerza. Fue muy manoseado el tema, estamos con mucho entusiasmo por jugar, pero no nos gustó cómo se manejó y me pareció totalmente desatinado para una semifinal de Copa Chile que tiene una valor gigante para todas las instituciones, no sólo para que los que la disputamos ahora", comentó el entrenador de Unión Española en radio ADN.

En ese sentido, el entrenador de los hispanos, que también fue campeón con Universidad de Chile, cuenta que se vieron pasados a llevar con tanto cambio en la planificación, pero que ahora no queda más que enfocarse en jugar el duelo para conseguir un boleto a la final contra Magallanes.

"Nosotros sentimos que se le ha dado un respiro, por así decirlo, a un equipo que venía con trajín importante con Católica en esa llave y estaban todas las fechas dadas con la planificación hecha. Movilizar tanta gente, en ese sentido, se sintió un poco pasado a llevar el club y es entendible, no damos más énfasis de decir la postura y estamos preparados para viajar a Talcahuano, tener una buena presentación y ganar. Al margen de todas las cosas tenemos que estar bien metidos que es una oportunidad linda para todos y queremos aprovechar", finaliza.